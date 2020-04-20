Çapa makinesine bacağını kaptırdı, kurtarmak isteyen eşi de yaralandı

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bahçe çapaladığı makineye bacağını kaptıran Ekrem Demiral (62) ile onu kurtarmak isterken kolunu kaptıran eşi Naziker Demiral (56) yaralandı.<br>Olay, saat 10.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Naziker Demiral ile birlikte muz bahçesine giden Ekrem Demiral, çapa yaparken tarım aracının kontrolünü kaybetti. Demiral, sol bacağını makinenin dişli kısmına kaptırdı. Durumu fark eden Naziker Demiral da eşini kurtarmak için hamle yaptı. Bu sırada Naziker Demiral da sağ kolunu makineye kaptırdı. Demiral çifti yaralandı.<br>Çevre bahçelerde çalışan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Demiral çifti, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-04-20 13:32:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.