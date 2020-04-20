Öğretmen ve velilerden işaret dilinde "Evde Kal" şarkısı

Antalya'da ilkokul öğretmeni Şükran Süren, velilerle birlikte işaret dilinde "evde kal" şarkısını seslendirdi. İşitme engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Süren ve veliler aynı zamanda evde keyifli vakit geçirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan İrfan İlkokulu 1/E Sınıfı Öğretmeni Şükran Süren, korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan veliler ve öğrencileriyle iletişimi kesmedi. Süren, bu zor süreçte kendi öğrencilerinin yanı sıra işitme engelli bireyleri de düşünerek işaret dilinde bir klip çalışması hazırlamak istedi.



Veliler heyecanla katıldı

Bu fikri velilere sunan Süren, annelerden olumlu karşılık aldı. Kendisi dahil hiçbir velinin işaret dili bilmemesine rağmen kendi çabalarıyla çektikleri görüntüler renkli anlar yaşattı. Şarkıcı Buray'a ait 'Evde Kal' parçasını seçen veliler hem işaretleri öğrendi hem de şarkı eşliğinde kendilerini videoya çekti.



"İşitme engelliler ihmal edildi"

İşitme engelli bireyler için durumun biraz daha geriden geldiğini dile getiren Süren, "Evrensel sorunun yaşandığı bu zor süreçte işitme engelliler ihmal edildi. Kendileri için de tehlike arz eden bu durumu aileleri öğrendikten sonra onlardan öğrendiler. Bizler de işaret dilinde bir klip çekerek farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.



"Tüm anneler gönülden eşlik etti"

İlk etapta çocuklarla yapmayı düşündüğünü ancak henüz küçük oldukları için velilere yöneldiğini ifade eden Süren, "Böyle bir fikrim olduğunu söyledim, velilerden de olumlu geri dönüş geldi. Herkes katılmak istedi ve hepsi gönülden eşlik etti. Hem farkındalık amaçladık hem de birlikte evlerimizde çok keyifli bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Veliler de çok eğlendiklerini dile getirdi. Katılan tüm velilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerine olan özlemini dile getiren Süren, "Bu sürecin en kısa zamanda sona ermesini ve sevgiyle öğrencilerime kavuşmayı ümit ediyorum" mesajını verdi.

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