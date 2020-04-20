Kepez’de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez’de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı

İHA

Korona virüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek için tüm imkanlarını seferber eden Kepez Belediyesi, 500 kişilik dağıtım ekibiyle 7 günde 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıttı. Personeliyle beraber günlerdir kapı kapı dolaşarak maske dağıtan Başkan Tütüncü, "Artık, Kepez'de herkesin maskesi var" dedi.

Kepez’de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı

Korona virüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek için tüm imkanlarını seferber eden Kepez Belediyesi, 500 kişilik dağıtım ekibiyle 7 günde 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıttı. Personeliyle beraber günlerdir kapı kapı dolaşarak maske dağıtan Başkan Tütüncü, “Artık, Kepez’de herkesin maskesi var” dedi.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin hemen ardından salgına karşı önleyici tedbirleri hızlı bir şekilde harekete geçiren Kepez Belediyesi, hemşehrilerinin sağlığını korumak için maske üretimine başlamıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarındaki gönüllülerin ürettiği steril maskeler ilk etapta, belediye çalışanları, sağlık kuruluşları, evden çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri, marketler ve şehir içi ulaşım araçlarında da maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından Kepez Belediyesi ücretsiz maske dağıtım çalışmalarını 68 mahallede her hanenin kapısını çalarak sürdürdü.

"Kepez’de 308 bin 912 konuta ulaşıldı"
Kepez Belediyesi, maske dağıtım çalışmasını 7 günde tamamladı. Sokağa çıkma yasağının olduğu 1819 Nisan günleri de ilçesindeki maske dağıtımlarını 500 kişilik bir ekiple sürdüren Kepez Belediyesi, hafta sonu rekor bir dağıtım gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının olduğu 18 Nisan Cumartesi günü 18 mahallede 72 bin 800 konuta, toplam 218 bin 400 adet pamuklu, yıkanarak, tekrar kullanım özelliği olan maske dağıttı. Maske dağıtımlarını 19 Nisan Pazar günü de sürdüren Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine 18 mahallede 261 bin 540 adet maske ulaştırdı. Maske dağıtım çalışmalarının tamamlandığı 19 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde 500 kişilik ekiple rekor bir dağıtım gerçekleştirilmiş oldu. Ekipler, bir hafta da 308 bin 912 konutun kapısını çalarak, 927 bin 336 adet yıkanabilir maske, pazar alanlarında da 252 bin 404 adet steril maske olmak üzere toplam da 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıttı.

"Kepez’in şampiyonlarıyla gurur duyuyorum"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir hafta da 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtımı gerçekleştiren ekibine teşekkür etti. Bir haftadır hemşehrilerine kapı kapı hizmet götüren belediye ekiplerine seslenen Başkan Tütüncü, konuşmasına “Kepez Belediyemizin şampiyonları, aslanları, koç yiğitler hepinizle gurur duyuyorum” diyerek başladı. Kepez’de 300 binden fazla konut olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bu 300 binden fazla konutu kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize maskelerini bıraktınız. Allah hepinizden razı olsun. Kepez Belediyesi en zor zamanda da hemşehrilerinin yanındadır. Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların yanında durmaya devam edeceğiz. Bizim gücümüz milletimizin gücü, ama belediyemizin şefkat eli siz değerli çalışma arkadaşlarımız tarafından vatandaşlarımıza ulaşmaktadır. Bu da bizler için çok büyük bir mutluluk vesilesi… Bu zorlu yolculukta ben de her gün sizlerin yanında oldum. Mahalle muhtarlarımızı bizzat ziyaret ettim. Mahallelerdeki çalışmalarınıza eşlik ettim. Bunu yaparken en önemli amacımız şuydu; sizin heyecanınızı arttırma, motivasyonunuzu yükseltmek ve hemşehrilerimizle gönül bağımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermekti” dedi.

7 günde 1 milyon 179 bin 740 maske dağıtıldı
“Birileri bu tip meseleleri siyasi bir şova dönüştürsünler. Birileri farklı şekillerde bunun üzerinden siyasi bir beklenti içerisinde olsunlar. Bunlar hiç önemli değil.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi her zaman milletine hizmet etmeyi kendisine onur saymış, şeref saymış bir kurumdur. Vatandaşlarımızın her zaman, her şekilde yanında olmaya, yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Pazar alanları da dahil olmak üzere bugüne kadar ilçede 1 milyon 179 bin 740 adet maskeyi hemşehrilerine ulaştırmış bir belediye olduklarına değinen Tütüncü, “Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Salgın ile mücadele ulusal bir mücadeledir. Bu mücadelenin diğer safhaları da var. Biz ilk günden beri 12 Mart'tan itibaren cadde cadde, sokak sokak dezenfekte çalışmaları yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki çok değerli dezenfekte ekiplerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mobil dezenfekte ekiplerimiz kamunun kullanmış olduğu binaları, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanmış olduğu ortak mekanları en güzel şekilde dezenfekte ettiler. Vefa Destek Grubundaki, değerli arkadaşlarım da aynı zamanda hemşehrilerimizin gıda ihtiyaçlarına, sosyal yardım ihtiyaçlarına da kapı kapı koşuyor. Sizlere ve sizlerle birlikte kapı kapı gezerek evde sağlık hizmetlerini en güzel şekilde tamamlayan çok değerli sağlık işleri personellerimize çok teşekkür ediyorum. Kendinizi de, sağlıkçılarımızı da güçlü, kocaman alkışlamanızı istiyorum. Hepinize yürekten gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle her zaman gurur duydum ve duyuyorum. Hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları gereken bu dönemde, onlar kendilerini izole ederken, bizim vazifemiz hemşehrilerimize hizmet etmek olacak. İşte bu hizmeti sizlerle bir beraberce yapmak bunun için sizlere yol arkadaşı olmak büyük bir mutluluk vesilesi. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 metrelik falezlerden atladı, bota çıkmamak için direndi Falezlerden denize atlayan genç deniz polisi tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER 30 metrelik falezlerden atladı, bota çıkmamak için ...
Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis ...
(Görüntülü) 65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 65 metrelik AVM'nin dış cephesinde ...
(Görüntülü) Çapa makinesine bacağını kaptırdı, kurtarmak isteyen eşi de yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çapa makinesine bacağını kaptırdı, ...
(Görüntülü) Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocasının boğazına bıçak dayadığı ...
Öğretmen ve velilerden işaret dilinde "Evde Kal" şarkısı
YEREL HABERLER Öğretmen ve velilerden işaret dilinde "Evde Kal" ...
(Görüntülü) Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocasının boğazına bıçak dayadığı ...
65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor
YEREL HABERLER 65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar ...
Çapa makinesine bacağını kaptırdı, kurtarmak isteyen eşi de yaralandı
YEREL HABERLER Çapa makinesine bacağını kaptırdı, kurtarmak isteyen ...
Alanyaspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Alanyaspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi
Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı
YEREL HABERLER Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis ...
Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye
Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu
YEREL HABERLER Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve ...
(Görüntülü) Öğretmenlerden öğrencilere rap şarkı: As bayrağını cama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğretmenlerden öğrencilere rap şarkı: As ...
(Görüntülü) Vatandaşa yasak sahilde atlı devriye
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vatandaşa yasak sahilde atlı devriye
Antalya kısıtlama kararına alıştı, ceza azaldı Antalya'da 2 günlük kısıtlama ihlaline 2 milyon 199 bin TL para cezası Kurala uymayarak ceza uygulanan kişi sayısı azaldı
YEREL HABERLER Antalya kısıtlama kararına alıştı, ceza ...
Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda söyleyip oynadı Antalyalı genç müzisyen Özmen'den mahalleye Kesik Çayır türküsü
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda söyleyip ...
Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu Çapa motoruyla tarla süren çiftçinin ayağı, onu kurtarmaya çalışan eşinin ise kolu kesildi
YEREL HABERLER Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete ...
Öğretmenlerden öğrencilere rap şarkı: As bayrağını cama
YEREL HABERLER Öğretmenlerden öğrencilere rap şarkı: As bayrağını ...
Konyaaltı Belediyesi’nden 20 yaş altı gence doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden 20 yaş altı gence doğum ...
Antalya'da genç kadın dehşeti yaşadı Eski eşi tarafından bıçakla darp edilen kadını polis ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da genç kadın dehşeti yaşadı Eski eşi ...
Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı Kaymakam devreye girdi, hata giderildi Anneye engelli oğlu için bağlanan ancak ‘Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3’ünden fazla olması' gerekçesiyle kesilen ve yasal faiziyle geri istenen maaş yeniden ödenmeye başlandı
YEREL HABERLER Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ...
Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
YEREL HABERLER Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
Büyükşehir kenti bayraklarla süsledi
YEREL HABERLER Büyükşehir kenti bayraklarla süsledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X