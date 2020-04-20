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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

İHA

Alanyaspor Kulübü Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü kutlamdı.

Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Kulübü Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü kutlamdı.
Alanyaspor Yönetim Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verdiği toplantılarının ilkini bugün gerçekleştirdi. Kısa süren durum değerlendirmesinin ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı. İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, yönetim kurulu adına Başkan Çavuşoğlu'na kendi fotoğraflarının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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