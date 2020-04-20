Cadde bayraklarla donatıldı

<br>Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. <br>Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi kentin en işlek noktalarından Tekelioğlu Caddesi'ndeki apartmanlara dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Yaklaşık 2 kilometrelik caddenin yaya trafiğinin yoğun olduğu bölümünde yapılan çalışma, Antalyalıların beğenisini kazandı. 23 Nisan heyecanını günler öncesinde yaşamaya başlayan kent sakinleri bayraklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekti. <br>DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU<br>2020-04-20 16:15:53<br>
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