Alanya'da dezenfekte çalışmaları hafta sonu da sürdü

Korona ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, hafta sonunda da sokakları hem mikronsis aracıyla hem de tecrübeli ekibiyle dezenfekte etti.

Alanya Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yürüttüğü örnek çalışmalarla örnek bir belediye olduğunu her alanda kanıtlayan Alanya Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mikronsis aracı, 6 arazöz ve deneyimli personeller aracılığıyla yıkanıp, virüslerden arındırılıyor. Alanya’nın tüm batı, doğu ve merkez mahallelerinde süren çalışmalar ile COVID19 ve diğer virüslerin hem yayılımı hem de etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

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