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Kesici aletle kendilerine zarar veren 2 kardeşi sosyal mesafe tanımadan izlediler Psikolojik sorunları olan 2 kardeş kendine zarar verdi, vatandaşlar izledi Polis iki kardeşi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ağabeykardeş kendilerine kesici bir aletle zarar verdi. Polisin uzun uğraş sonrası 2 kardeş ikna edilirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayarak yaşananları izledi.

Kesici aletle kendilerine zarar veren 2 kardeşi sosyal mesafe tanımadan izlediler Psikolojik sorunları olan 2 kardeş kendine zarar verdi, vatandaşlar izledi Polis iki kardeşi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ağabeykardeş kendilerine kesici bir aletle zarar verdi. Polisin uzun uğraş sonrası 2 kardeş ikna edilirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayarak yaşananları izledi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ağabey S. G. (43) ve kardeşi H.G. (40) alkol aldıktan sonra anıt önüne gelerek çığlık attı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren ağabeykardeş yanlarında getirdikleri jiletle kendilerini yaralamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler H.G. ve S.G.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada 2 kardeşin kendi arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Sosyal mesafenin hiçe sayan bazı vatandaşlar ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Birçok kişide ise maske olmadığı gözlemlendi. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen H.G. ve S.G. teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan H.G. ve S.G.’ye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan tedavilerin ardından H.G. ve S.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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