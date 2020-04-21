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Merak ettiği iş yerindeki köpeğini, polisin telefonundan gördü

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokağa çıkma yasağı sırasında iş yerindeki köpeğini merak eden Osman Canerik, polisten yardım istedi. Köpeğin bulunduğu yere giden polis, Canerik'i görüntülü arayıp köpeğini gösterdi. Olay, cumartesi günü Gülveren Mahallesi Antalya Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Uncalı Molla Yusuf Mahallesi'nde oturan araç kiralama işletmecisi Osman Canerik, iş yerinde kafeste bulunan Amerikan Staf cinsi 'Rex' adındaki köpeğini merak etti. Yoldan geçen motorize polis ekibini durduran Osman Canerik, durumu anlattı. Bunun üzerine Gülveren Mahallesi'ndeki iş yerine...

Merak ettiği iş yerindeki köpeğini, polisin telefonundan gördü

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokağa çıkma yasağı sırasında iş yerindeki köpeğini merak eden Osman Canerik, polisten yardım istedi. Köpeğin bulunduğu yere giden polis, Canerik'i görüntülü arayıp köpeğini gösterdi.<br>Olay, cumartesi günü Gülveren Mahallesi Antalya Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Uncalı Molla Yusuf Mahallesi'nde oturan araç kiralama işletmecisi Osman Canerik, iş yerinde kafeste bulunan Amerikan Staf cinsi 'Rex' adındaki köpeğini merak etti. Yoldan geçen motorize polis ekibini durduran Osman Canerik, durumu anlattı. Bunun üzerine Gülveren Mahallesi'ndeki iş yerine giden polis memuru, görüntülü olarak Osman Canerik'i arayıp, köpeğini gösterdi.<br>12 yıldır araç kiralama işiyle uğraştığını belirten Osman Canerik, yaşadıkları olayı şöyle anlattı: <br>"Sokağa çıkma yasağı nedeniyle valiliğe yazı yazmıştım. Tabi geç yazdığım için cevap da geç geldi. Cumartesi günü evin önüne gelen fırın aracından ekmek almak için kapıya çıktığımda, oradan geçen Özgür adındaki motosikletli polise, köpeğin yemeğini, suyunu koyduğumuzu ancak onu merak ettiğimi söyledim. Kendisine bakıp, bakamayacağını rica ettim. Telefon numaramı aldı. 5 dakika sonra bizi görüntülü aradı. Kafesin etrafında dolaştı. Araçlarımızı bile kontrol etti. Köpeğin mamasının, suyunun olduğunu, merak edilecek bir durum olmadığını, hatta köpeğin sıkıntı çıkarması halinde gezdirebileceğini söyledi. Biz de görüntülü olarak köpeğin gayet iyi durumda olduğunu gördük ve rahatladık."DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-04-21 08:11:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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