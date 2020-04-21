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BaşkanTütüncü’den çocuklara 23 Nisan sürprizi

İHA

Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'gezici eğlence' düzenliyor. Başkan Tütüncü, "Çocuklarımıza hoş bir sürpriz hazırladık. 23 Nisan'da biz caddelerde olacağız, çocuklarımız balkonlarda" açıklamasını yaptı.

BaşkanTütüncü’den çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ‘gezici eğlence’ düzenliyor. Başkan Tütüncü, “Çocuklarımıza hoş bir sürpriz hazırladık. 23 Nisan'da biz caddelerde olacağız, çocuklarımız balkonlarda” açıklamasını yaptı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi için yoğun bir şekilde çalışırken, çok sevdiği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da unutmadı. Başkan Hakan Tütüncü, korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu, gezici eğlence ile Kepezli çocuklara yaşatacak.

Çocuklar bayramlarını balkonlarda kutlayacak
Başkan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan Perşembe günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hoş bir sürpriz hazırladıklarını duyurdu. Tütüncü, paylaşımında, “Sevgili çocuklarım; biliyorum, evdesiniz ve çok sıkıldınız. Bu günler de geçecek. Yine doyasıya sarılacağız birbirimize ama şimdilik balkonlardan uzanacağız size. Hoş bir sürpriz hazırladık hepinize. 23 Nisan'da biz caddelerde olacağız, siz de balkonlarda” ifadelerini kullandı.
Tütüncü, bu paylaşımıyla korona virüs salgınının Kepezli çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamayacağının altını çizmiş oldu. Belediyenin hazırladığı gezici eğlence tırı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı Kepez’de coşkuyla kutlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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