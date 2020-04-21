Üretici Kooperatifinden sağlık çalışanlarına sebze desteği

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Kumluca Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına sebze desteği verildi.

Kumluca Tarımsal kalkınma Kooperatifi tarafından domates, patlıcan, biber ve salatalık gibi sebzelerden oluşan 50 koli sebze desteği verildi. Kamyonetin kasasına konulan sebze paketleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin'e ve yönetimi tarafından hastane idarecilerine teslim edildi.

Başkan Çetin, “Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza moral olması amacıyla sebze desteği verdik. Sağlık çalışanlarımız her zaman bizim baş tacımız. Ancak böylesine zor bir dönemde onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla onlara sebze desteği vermek istedik. Onlar o kadar özveri ile çalışıyorlar ki yoruluyorlar. Vücut dirençlerini yüksek tutmaları gerekiyor. Bunun için sağlıklı gıda tüketmeleri gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Kumluca Devlet Hastnesi Başhekimi Ayşegül Alkan ise, “Bu anlamlı davranışlarından dolayı Kumluca Kalkınma Kooperatifine teşekkür ediyoruz” dedi.

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