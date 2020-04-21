Ev ve arabadan hırsızlık yapan iki kardeş tutuklandı

Antalya’da 4'ü otodan, biri evden olmak üzere çeşitli hırsızlıklar yapan iki kardeş, yakalanıp çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 14 Nisan tarihleri arasında ilçede yaşanan 4’ü otodan, biri de evden olmak üzere 5 hırsızlık olayını araştırdı. Ekipler inceledikleri kamera görüntülerinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şüpheli şahısları tespit etti. 15 Nisan günü yakalanan F.K. ve F.K. isimli kardeşlerin 4 otodan 4 hoparlör, bir adet anfi, bir adet bas olarak tabir edilen büyük oto hoparlörü ile 4 adet oto teybi çaldıkları belirlendi. Zanlıların evden çaldıkları eşyalar ise bulunamadı.



İki kardeş tutuklandı

Zanlıların çaldıkları elektronik eşyaları satın alan E.Y. E.Ö. ve H.T. adlı şahıslar da gözaltına alındı. Çalıntı Eşyaları Satın Almak suçundan gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

F.K. ve F.K. ise Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinden sonra Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Kumluca Cezaevine gönderildi.

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