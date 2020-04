Ramazan süresince kırmızı ve beyaz ete zam yok Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: “Ramazan ayı süresince zam yok. Etimiz de var, hayvanımız da var. Onun için bizim halkımız hiçbir şeyden korkmasın”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Ramazan ayı süresince kırmızı ve beyaz ete zam yapılmayacağını belirterek, “Biz kasaplar olarak geçen sene de kar etmedik ve vatandaşlarımıza zam yapmayacağımız konusunda söz vermiştik. İnşallah bu Ramazan’da da zam yok. Etimiz de var, hayvanımız da var. Onun için bizim halkımız hiçbir şeyden korkmasın” dedi.

Korona virüs nedeniyle kasap esnafının hijyen önlemlerini arttırdığını aktaran Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, dükkanlara teker teker müşteri alındığını, bu sayede ise sosyal mesafeye de dikkat edildiğini belirtti. Vatandaşlara, ‘etlerinizi kasaptan alın’ uyarısında bulunan Yardımcı, “Kasaplarımızın her şeyine kefiliz. Hijyen kurallara uygun şekilde etleri kesiyoruz. Vatandaşlarımıza bir uyarım daha olacak. Yol kenarlarında, ‘adaklık’ adı atında kesilen ve hijyene uygun olmayan etleri almasınlar. İnsan sağlığı için, yol kenarlarında et kesen kişilerin durdurulması lazım” ifadelerini kullandı.



Ramazan'da ete zam yok

Osman Yardımcı, Ramazan ayı süresince kırmızı ve beyaz ete zam yapılmayacağını kaydetti. Geçen sene de Ramazan ayında zam yapmadıklarını hatırlatan Yardımcı, “Kasapla vatandaşın arasına girmesinler. Her Ramazan'da ‘fiyat artışı var’ diye ortaya laf atanlar var. Biz kasaplar olarak geçen sene de kar etmedik ve vatandaşlarımıza zam yapmayacağımız konusunda söz vermiştik. İnşallah bu Ramazan’da da zam yok. Etimiz de var, hayvanımız da var. Onun için bizim halkımız hiçbir şeyden korkmasın” dedi.

Pirzola ve bonfile fiyatlarının, kıyma ve kuşbaşıyla baz alınmaması gerektiğinin altını çizen Yardımcı, “Pirzola ve bonfile zaten pahalıdır. Çoğu basın mensupları haberlerde pirzola ve bonfileyi baz alıyor. Bunların kıyaslamasının yapılmaması gerekir. Şuanda tavuğa da, ete de zam yok. Lütfen kimse bu konuda tedirginlik yaşamasın” diye konuştu.

Etin en büyük gıda maddesi olduğunu kaydeden Yardımcı, “Korona virüsün en büyük ilacı ettir. Vatandaşlar eti, kelle paçayı, kokoreci bol bol yesinler. İnsan vücudunda kan hücreleri yenileyen tek gıda maddesi ettir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.