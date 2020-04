Başkan Böcek gıda kolisi hazırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit’te oluşturulan Bağış Kabul Merkezi’nde vatandaşlar için kendi elleriyle gıda paketi hazırladı. Başkan Böcek, yardım merkezinden 65 yaş üstü evinden çıkamayan, işsiz kalan ve ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı yaptıklarını belirterek, “Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs çalışmaları kapsamında Cam Piramit Kongre Merkezinde oluşturulan Bağış Kabul Merkezini ziyaret etti. 65 yaş üstü evinden çıkamayan, sosyal güvencesi olmayan işsiz kalan ve ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmak için gıda kolilerinin hazırlanma sürecini yakından takip eden Başkan Böcek, kendi elleriyle gıda paketi hazırladı. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığı Bağış Kabul Merkezinden ihtiyacı olan ailelere yardım ulaştırdıklarını belirti.



"Kriz masası oluşturduk"

Antalyalıların bu zor günleri kolay atlatması için ellerinden gelen her hizmeti yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, salgının ortaya çıkması ile hemen bir kriz masası oluşturduklarını ve önemli kararlar aldıklarını söyledi. Ardından Korona virüs Dayanışma Platformu’nu oluşturduklarını anlatan Böcek, “Kendi kaynaklarımızla hizmete başladıktan sonra iş dünyası, esnaf temsilcileri ve hayırsever vatandaşlarımızın oluşturduğu bu platform ile 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan hemşehrilerimiz ile işsiz kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’nin (ABİM) 444 94 20 numaralı hattını arayarak yardım talebini iletebiliyor. Ayrıca belediyemizin resmi sitesinde yer alan Covid19 linki üzerinden de yardım başvurusu yapılabiliyor" diye belirtti.



Yardımlar Cam Piramit'te

Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde ‘Bağış Kabul Merkezi’ oluşturduklarını, burada çok sayıda belediye personelinin canla başla hizmet verdiğini belirterek, “Öncelikle kendi öz kaynaklarımızla yardımlarımızı yapıyoruz. Ayrıca Bağış Kabul Merkezimize gelen yardımları da kabul ediyoruz. İş dünyası, hayırseverler, Antalya merkezinde Cam Piramit’teki Bağış Kabul Merkezine ve ilçelerimizde ATASEM Kurs Merkezlerimize kuru gıda yardımlarını ulaştırabilir” dedi.

Tüm dünya ve Türkiye’nin salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Böcek, “Birlikte bu süreci atlatacağız. Belediye imkanlarımızla gerekeni yapıyoruz. Gücü olanın da yardımlarını bekliyoruz. Yaptığınız yardımlar ihtiyacı olan dar gelirli, işsiz kalan, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın sofrasına gidecek. Onlar açken biz tok kalamayız. Elimizden ne geliyorsa birlikte yapacağız. Katkı koyan herkese her kesime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. Yıl dönümünün de kutlu olmasını dileyerek, 24 Nisan Cuma günü başlayacak ve ilk orucun tutulacağı on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın hayırlı ve sağlıklı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

