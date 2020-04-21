3.faz yardımlara başvurular başladı

Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Korona virüs salgını nedeniyle, devletin ihtiyaç sahiplerine verdiği desteklerde 3. faza geçildiğini açıkladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde dağıtılan desteklerin 1. fazında 2 bin 206 haneye, 2. fazında bin 262 haneye ve ayrıca tespit edilen 200 hane olmak üzere toplamda 3 bin 668 haneye biner lira ödendiğini açıklayan Kaymakam Öztürk, 3. faz yardımlara müracaatların başladığını söyledi.

Yardımlara müracaatların edevlet üzerinden yapılacağını belirten Öztürk, “Başvurularda sınırlama yok. Önceki 2 faza göre bu fazın şartları biraz daha esnek. İhtiyaç sahibi herkes edevlet üzerinden ‘Pandemi Sosyal Destek Başvurusu’ bölümünden yardım başvurusunda bulunabilir. Başvuruda süre sınırlaması yok, kapsamı geniş. En önemli şart Covid19’dan olumsuz etkilenmiş olmak ve önceki yardımlardan faydalanmamış olmak. Şu ana kadar 19 kişi başvurdu, başvurular devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz” dedi.

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