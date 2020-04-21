Antalya’da çocukların tramvayla ölüm oyunu Tramvayın önüne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Antalya’da seyir halindeki tramvayın önüne geçerek tehlikeli hareketler yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bir müddet tramvayın ilerlemesine müsaade etmezken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Dün akşam Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, yaşları 810 arasında değişen çocuklar, tramvay hattına bisikletle ve yaya olarak girip tramvayın yanında tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Çocuklardan biri şehir merkezi istikametine ilerleyen tramvayın önüne aniden atlayıp yürekleri ağza getirirken, bir süre de önünde durdu. Vatmanın çaldığı sirene aldırış etmeyen çocuklar bir süre tramvayın ilerlemesini engelledi.

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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