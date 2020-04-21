Antalya'da semt pazarlarında kısıtlama kuyruğu 23,24,25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk oluştu Vatandaşlar maske takarken, kuyrukta ve pazar içinde sosyal mesafe kuralı uygulanamadı

Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri çerçevesinde 23, 24, 25, 26 Nisan’da uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya’da semt pazarlarında kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığınca 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı kentlerden Antalya’da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasına 2 gün kala vatandaşlar belirli günlerde açılan semt pazarlarına gitti. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte pazara giden vatandaşların maskelerini taktıkları görüldü. Demir bariyerlerle etrafı çevrilen pazara giriş tek noktadan, polis, zabıta ve bekçiler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Tezgah sayısının azaldığı pazarlara, içeride yoğunluk oluşmasın diye vatandaşlar sayı ile alındı. Pazara girmek isteyen vatandaşlar ellerinde pazar arabaları ile kuyruk oluşturdu. Alışverişini yapanların çıkmasının ardından, kuyrukta sırası gelenler içeri alındı. Ekipler maskesiz olanları içeri almadı, sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarıda bulundu. Bu uygulama sonucunda pazar içinde yoğunluğun fazla olmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, hem pazarcı hem de vatandaşların maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi.

Pazarda domates 48, salatalık 36, patlıcan 23, soğan 4, patates 4, çilek 6, erik 12, muz 12 liradan satıldı.



"Tedbirimiz var"

İsmail Yağcı adlı vatandaş 10 dakikadır kuyrukta beklediğini belirterek, ihtiyaçlarını almak için pazara çıktığını söyledi.

Fahrettin Altay, yarım saattir sırada beklediğini belirterek, "Hafta sonundaki kısıtlama için de bir tedbirimiz var. Sosyal mesafeye çok fazla uyamıyoruz maalesef. Hava da sıcak” dedi.



"Uyan yok"

Kısaltma öncesi alışveriş yapmak için pazara geldiğini ifade eden Ersoy Kayalı, “Onun için pazara geldik, Sebze meyve alacağız. Kurallar var ama pazar kalabalık. Sosyal mesafeye uyan yok” diye konuştu.

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