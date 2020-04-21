ALKÜ, meyve ve bitkileri kullanarak dezenfekten geliştirdi Muz, avokado, portakal, fesleğen, adaçayı ve tarçın kullandılar Üniversite laboratuvarında el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretmeyi başardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ALKÜ, meyve ve bitkileri kullanarak dezenfekten geliştirdi Muz, avokado, portakal, fesleğen, adaçayı ve tarçın kullandılar Üniversite laboratuvarında el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretmeyi başardılar

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya'ya özgü meyve ve bitkileri kullanarak geliştirdiği formül sayesinde el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretti.

ALKÜ, meyve ve bitkileri kullanarak dezenfekten geliştirdi Muz, avokado, portakal, fesleğen, adaçayı ve tarçın kullandılar Üniversite laboratuvarında el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretmeyi başardılar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya’ya özgü meyve ve bitkileri kullanarak geliştirdiği formül sayesinde el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretti.
Kozmetik ürünler konusunda uzmanlığı bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya ve ekibi, kozmetik alanında Alanya’nın meyve (muz, avokado, portakal) ve bitkilerinden (fesleğen, adaçayı, tarçın) formül geliştirerek, üniversite laboratuvarında el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretmeyi başardı. ALKİ, korona virüse karşı da etkili olan dezenfektanların seri üretimi için gün sayıyor. Korona salgınından önce kozmetik ürün çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Uçkaya, “Korona salgınıyla birlikte Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın talimatıyla çalışmalarımızın içerisinde dezenfektan üretimini de ekledik. Virüse karşı da etkili olan bu ürünlerin formülasyonlarında hem bakterilere karşı etkili maddeler hem de Alanya’nın bitki, meyve yağları bulunmaktadır. Biz bitki ve meyve atıklarını da çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu ürünlerin üretim izinleri alındığı takdirde Alanya ekonomisinde katkı sağlayacaktır” dedi.

Bitkisel dezenfektan ve kolonya geliştirildi
Yaşanan salgın sebebiyle tüm vatandaşların sürekli dezenfektan ve kolonya kullandığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, “Çok fazla kullanılan kolonya ve dezenfektanın cilt üzerinde istemeyen etkilileri görülebiliyor. Biz ekip olarak bu etkileri en aza indirebilmek adına hem dezenfektan hem de kolonya içerisine antibakteriyel etki gösteren madde ve alkollerin yanında propilen glikol ve gliserin gibi yumuşatıcı maddeler ile avokado yağı, portakal yağı gibi yöreye özgü yağlar ve aromalar kullanmaktayız. Amaç cildi bir yandan bakterilere karşı korumak bir yandan da cildin yapısını koruyarak daha sağlıklı ürünler üretmektir. Çevre faktörleri ve kullanılan ürünler sebebiyle nemsiz kalan ciltte, kırışıklıkların ve cilt hasarlarının oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenle, özellikle kuru ve çatlamış ciltlerin nemsiz kalmamasına dikkat etmek gerekir. Avokado yağı, içeriğindeki A, C ve E vitaminleriyle cildi besleyerek ihtiyaç duyduğu nemi almasını sağlar. Cildi nemlendirirken yağlı bir tabaka oluşturmadığı için de birçok nemlendirici kremin aksine akne oluşumuna neden olmaz. Ayrıca antiaging ve antioksidan etkileri sayesinde hem hücrelerin yenilenmesine yardımcı hem de cildi UV ışınlarına karşı korur. Portakal yağı da kolajen artışını sağlayarak cilt hasarını engeller ve cilde yeni bir görünüm kazandırır” diye konuştu.
Bitkisel antibakteriyel jele de değinen Uçkaya, “Dezenfektan ve kolonya kullanımı kısa süreli bir koruma etkisi sağlarken antibakteriyel jel ise daha uzun süreli bir koruma sağlayabilmektedir. Formülasyonlarda da kendimiz destile ettiğimiz çay ağacı yağı ve tarçın yağı gibi antibakteriyel etki gösteren yağları kullanmaktayız. Tek bir formülasyonumuz yok, konu ile ilgili birden fazla formülasyona sahibiz. Laboratuvarlarımızda bu förmülasyonların aktivitelerini de incelemekteyiz. Jel içerisine yine Alanya’dan toplanmış bitki ve meyvelerden hazırlanmış yağ ve özütleri kullanmaktayız. Sadece bakterilere karşı değil oksidatif stres ve cilt hasarlarına karşı da etki gösteren formülasyonlar geliştiriyoruz” diye belirtti.

Marka tescili için başvuru yapıldı
ALKÜ’nün kendi markası olması için Rektör Kalan’ın desteğiyle Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldığını söyleyen Uçkaya, “Marka tescili için sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Üretim izni için de Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarına başvurumuzu yaptık. Seri üretime geçmek için son aşamadayız, gerekli izinleri bekliyoruz. İzinlerimizin ardından yıllık 200 ton dezenfektan, 200 ton kolonya, 150 ton antibakteriyel jel ve 150 ton sıvı sabun üretmeyi planlıyoruz. Bu şekilde hem Alanya/Antalya hem de Türkiye için üretim yapan bir Üniversite olacağız. Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından Korona için açılan projelere başvuru yaptık. Bu projelerle, ALKÜ’ye yeni ürünler kazandırmayı hedefliyoruz. Her aşamada yanımızda olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan’a teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Caddelerde bayrak şöleni
YEREL HABERLER Caddelerde bayrak şöleni
Manavgat'ta şehir içi dolmuşlarına dezenfekte
YEREL HABERLER Manavgat'ta şehir içi dolmuşlarına dezenfekte
(Görüntülü) Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 ...
(Düzeltme) Kazada yaralanan kız kardeşinin elini bir an bile bırakmadı Ticari araç yaya geçidinden karşıya geçmekte olan kadına çarptı Kazayı duyarak olay yerine gelen adam yerde yatan kardeşinin elini bir an bile bırakmadı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kazada yaralanan kız kardeşinin elini bir ...
(Görüntülü) Yerleşik yabancılara belediyeden maske
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yerleşik yabancılara belediyeden maske
Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde papağan besleyen Soner Barcın, beslediği papağana “Evde Kal Türkiye” demeyi öğretti
YEREL HABERLER Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı Antalya’nın ...
Antalya'da semt pazarlarında kısıtlama kuyruğu 23,24,25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk oluştu Vatandaşlar maske takarken, kuyrukta ve pazar içinde sosyal mesafe kuralı uygulanamadı
YEREL HABERLER Antalya'da semt pazarlarında kısıtlama ...
(Görüntülü) Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış ...
Başkan Doğan, kapalı esnaf için destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Doğan, kapalı esnaf için destek istedi
Muratpaşa’da bayram coşkusu 22 Nisan’da
YEREL HABERLER Muratpaşa’da bayram coşkusu 22 Nisan’da
Antalya SMMM Odası Webinar'ı canlı yayınla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Antalya SMMM Odası Webinar'ı canlı yayınla ...
Antalya turizmde koşmaya hazırlanıyor Antalya Valisi Karaloğlu: "Antalya’nın açılan ilk destinasyon olmasını sağlamalıyız" Antalya'dan kritik açılış hazırlığı #SunAndMore mottosuyla Antalya tanıtılacak
YEREL HABERLER Antalya turizmde koşmaya hazırlanıyor Antalya Valisi ...
(Görüntülü) Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey ...
Antalya’da çocukların tramvayla ölüm oyunu Tramvayın önüne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Antalya’da çocukların tramvayla ölüm oyunu Tramvayın ...
3.faz yardımlara başvurular başladı
YEREL HABERLER 3.faz yardımlara başvurular başladı
Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü
YEREL HABERLER Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü
Antalya Valisi: "Süreç bittiğinde uçurtmalar uçuracağız" "Evde Kal Kitap Oku kampanyası" hediyeleri teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Antalya Valisi: "Süreç bittiğinde uçurtmalar ...
Kazada yaralanan eşinin elini bir an bile bırakmadı Ticari araç yaya geçidinden karşıya geçmekte olan kadına çarptı Kazayı duyarak olay yerine gelen adam yerde yatan eşinin elini bir an bile bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan eşinin elini bir an bile ...
Kemer'de Korona süreci değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kemer'de Korona süreci değerlendirme toplantısı ...
Alanya'da Ramazan Bereket Paketleri yola çıktı
YEREL HABERLER Alanya'da Ramazan Bereket Paketleri yola çıktı
Başkan Tütüncü’den Antalya’ya ‘salgın’ teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den Antalya’ya ‘salgın’ teşekkürü
(Görüntülü) Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için ...
Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı
YEREL HABERLER Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını ...
Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı
YEREL HABERLER Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X