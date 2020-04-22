Tamince: Kimseyi işten çıkarmadık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tamince: Kimseyi işten çıkarmadık

DHA

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RİXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, dünyada 12 ülkede, yarısı Türkiye'de olmak üzere 14 bin çalışanı olduğunu, bu kriz döneminde hiçbirini işten çıkarmadığını söyledi. Koronavirüs krizi sonrasında farklı bir konseptle misafirlerinin karşısına çıkacaklarını, meyve isteyen konuğun onu otel bahçesinde dalından koparacağını anlatan Tamince, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı sertifika projesiyle ilgili de umutlandıklarını ifade etti. Türkiye'nin zincir otellerinden Rixos Grubu'nun patronu Fettah Tamince, koronavirüs...

Tamince: Kimseyi işten çıkarmadık

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RİXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, dünyada 12 ülkede, yarısı Türkiye'de olmak üzere 14 bin çalışanı olduğunu, bu kriz döneminde hiçbirini işten çıkarmadığını söyledi. Koronavirüs krizi sonrasında farklı bir konseptle misafirlerinin karşısına çıkacaklarını, meyve isteyen konuğun onu otel bahçesinde dalından koparacağını anlatan Tamince, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı sertifika projesiyle ilgili de umutlandıklarını ifade etti.<br>Türkiye'nin zincir otellerinden Rixos Grubu'nun patronu Fettah Tamince, koronavirüs salgını sürecini değerlendirdi. İlk defa bu kadar büyük bir krizle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Fettah Tamince, konu sağlık olunca herkesin konuşamadığını ve bir yorum yapılamadığını söyledi. Virüs salgınına karşın önlem amaçlı alınan önlemlere uyduklarını kaydeden Tamince, "Biz de dünyadaki herkes gibi bütün tesislerimizi kapattık. 12 ülkede farklı faaliyetlerimiz var ve neredeyse tüm faaliyetlerimiz durdu. Turizm bu aşamada en çok etkilenen sektör oldu. Bu sürecin geçmesini bekliyoruz ama büyük bir krizle karşı karşıyayız" dedi.<br>Konaklama, eğlence parkları, inşaat ve gayrimenkul geliştirme işleriyle faaliyet içerisinde olduklarını kaydeden Tamince, inşaat işlerinin bir şekilde devam ettiğini, ancak onun dışında alışveriş merkezleri, eğlence parkları ve otellerinin tamamının kapatıldığını ifade etti.<br>'14 BİN İŞÇİYİ ÇIKARMADIK AKSİNE SAHİP ÇIKTIK'<br>Dünyada 14 binin üzerinde çalışanının olduğunu ve bunların yarısının Türkiye'de olduğunu anlatan Tamince, krizin başından beri hiçbir işçiyi çıkarmadığını, aksine daha çok sahiplendiğini ifade etti. İşçi, çalışan, yöneticinin bir sistemin çarkları olduğunu kaydeden Fettah Tamince, "Bizim sektörümüzün devam etmesinin en büyük sebebi çalışanlarımız. Onlar olmadan kendimizi geleceğe taşıma şansımız yok. Onlarla birlikte bu süreçlere geldik. Tabi bu durumu da onlarla birlikte atlatıp çıtayı yükselteceğiz. Bu süreçte kimseyi işten çıkarmadık, çıkarmayı da düşünmüyoruz. Bu aşamada çalışanlarımıza sahip çıktık" diye konuştu.<br>Çalışanlarına bu süreçte kendilerini geliştirmeleri için fırsat verdiklerini ve farklı eğitim destekleri sunduklarını da kaydeden Tamince, bir yabancı dil bilen personele, ikinci yabancı dili öğrenmesi için imkan tanındığını anlattı.<br>'DALINDAN KOPARILIP MİSAFİRE İKRAM EDİLECEK'<br>Konaklama sektörü olarak koronavirüs sonrasına hazırlık yaptıklarını ifade eden Fettah Tamince, yeni konseptler geliştirdiklerini, pandemi sonrasında çok farklı bir hizmet anlayışıyla ortaya çıkacaklarını söyledi. Turistlerin özellikle tatil için gelirken bir taraftan da doğayla iç içe yaşamak arzusunu ele aldıklarını ve buna göre çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Tamince şöyle konuştu:<br>"Organik meyve sebze üretip bunu sunmak istiyoruz. Tesislerimizde aile ve çocuklara önem veriyoruz. Çocukları eğlendirirken nasıl eğitiriz onu düşünüyoruz. Yaşlı insanlarımızın fiziki ruhsal kondisyonlarını nasıl artırırız, bunu konuşuyoruz. Daha lüks bina daha lüks granit yerine soft istiyoruz. Daha sağlıklı yemeiçme ve meditasyonla nasıl buluştururuz, onu çalışıyoruz. Yeni dünyada oturduğumuz oda ne kadar temiz ve iyi havaya sahip, bunlar konuşuluyor. Otellerin büyük bir kısmını sebze meyve yetiştirmeye ayırabiliriz. Bunlar olacak, çalışıyoruz. Aşçı dalından koparıp hazırlayıp misafire ikram edecek. Portakal suyunu dalından kopardığın portakalla yapmak. Buraya gelen insanlar bunu görmek istiyor. Lüks mermeri değil."<br>'DİĞER ÜLKELERLE TÜRKİYE'NİN KRİZE BAKIŞ AÇISI'<br>Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın krizi hissettiğini dile getiren Tamince, Türkiye ile diğer ülkelerin sektörlere, yatırımcılara ve krize bakış açısını da kıyasladı. Türkiye'nin geçmişinde çok sayıda krizi atlatarak bir tecrübesinin olduğunu anlatan Tamince, "Her ülke kendi imkanlarına göre bu işe yaklaşıyor. Türkiye çok krizler atlattı. Rus uçağı krizi, darbe, terör oldu. Bütün bunların bize kazandırdığı başarılı refleks var. Türkiye bunları yaşadı ve çok çabuk kararlar aldı. ABD gibi piyasaya 2 trilyon dolar para sürmedi, ama Türkiye'nin getirdiği projeler etkili oldu" dedi.<br>Türkiye'deki yatırımcıların nakit akışını 23 ay yönetmeleri gerektiğini ve sonra dünyada piyasaya sürülen ucuz paraya ulaşma ve onu Türkiye'ye getirme içerisinde olunacağını anlatan turizmci Tamince, bu krizin ardından dünyanın kısa sürede toparlanacağını ifade etti.<br>2019 yılını iyi geçirdiklerini 2020 içinde büyük hedefler koyduklarını, ancak şu anki krizde rakamsal verilere bakıp moral bozmadıklarını belirten Tamince, kriz sonrasında açık büfelerin, her şey dahil sistemin değişeceğine dair söylemleri de değerlendirdi. Özellikle Türkiye'de turizm sektörünün hijyen konusunda zirvede olduğunu vurgulayan Tamince, "İyi denetlenen, iyi standartları olan tesislerin hepsi işin zirvesini yaşıyor. Olayı o kadar aşağı da indirmemek lazım. O zaman soru içinde soru olacak. Çay istedim acaba bardaklar iyi yıkanmış mıydı? Çayı getiren temiz miydi gibi sorular ortaya çıkar. Bunun sonu yok" diye konuştu.<br>'SERTİFİKA SİSTEMİNE ÇOK HEYECANLANDIM'<br>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mayıs ayı itibariyle tesislerde misafir kabulünün başlayacağını ancak öncelikle konaklama tesislerinin güvenli olduklarını gösterir nitelikte sertifikalandırılacağını açıklamasıyla ilgili de konuşan Tamince, "Çok sevindim, çok heyecanlandım. Bir ülkenin bir işe kapsamlı bakışı nasıl olur bunu gördük. Çok boyutlu çalışılmış. Biz çok sevindik, mutlu olduk. Kolayca hayata geçirilebilir. Umutlandık" dedi.<br>Tamince, son yönetim kurulu toplantısını da internet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirdiğini, normal zamanda kısa bir toplantı için o gün Amsterdam'a uçmak zorunda kalacağını, ancak bunu daha kolay yöntemlerle halledebileceğini de gördüğünü sözlerine ekledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-22 08:08:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eller için prebiyotikli el kremi önerisi
YEREL HABERLER Eller için prebiyotikli el kremi önerisi
Antalya'daki yerleşik Rusların 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Antalya'daki yerleşik Rusların 23 Nisan coşkusu
Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız
YEREL HABERLER Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri ...
Dere yatağına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dere yatağına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü / ...
Dere yatağına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Dere yatağına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü
Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı
YEREL HABERLER Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp ...
Alanya’da beton mikseri dereye uçtu, sürücü öldü
YEREL HABERLER Alanya’da beton mikseri dereye uçtu, sürücü öldü
Genç kadına kolayla saldırıp marketi soydu Kasiyerin yüzüne kola serpip, kasadaki yaklaşık 1000 lirayı alarak kaçtı
YEREL HABERLER Genç kadına kolayla saldırıp marketi soydu Kasiyerin ...
(Görüntülü) Papağandan ''Evde kal Türkiye'' mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Papağandan ''Evde kal Türkiye'' mesajı
Papağandan `Evde kal Türkiye´ mesajı
YEREL HABERLER Papağandan `Evde kal Türkiye´ mesajı
Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı
YEREL HABERLER Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı
60 yaşındaki kadın yeğenine mesaj gönderip, intihar etti
YEREL HABERLER 60 yaşındaki kadın yeğenine mesaj gönderip, intihar ...
(Görüntülü) Antalya'da işsiz müzisyen ve sanatçıların mahalle konserleri başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da işsiz müzisyen ve sanatçıların ...
Antalya'da müzisyen ve sanatçılardan mahalle konserleri
YEREL HABERLER Antalya'da müzisyen ve sanatçılardan mahalle ...
Kaş, imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha
YEREL HABERLER Kaş, imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Sezen Aksu'nun 'İkili Delilik'i, Nur'a uğurlu geldi
YEREL HABERLER Sezen Aksu'nun 'İkili Delilik'i, Nur'a uğurlu geldi
Yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimleri başladı
YEREL HABERLER Yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimleri başladı
Çocuklar sevdi Vali sayıyı 5 katına çıkararak kampanyayı yeniden başlattı "Kitap Okuyun Hediyeyi Kapın" kampanyası ikinci kez yapılıyor
YEREL HABERLER Çocuklar sevdi Vali sayıyı 5 katına çıkararak ...
Caddelerde bayrak şöleni
YEREL HABERLER Caddelerde bayrak şöleni
ALKÜ, meyve ve bitkileri kullanarak dezenfekten geliştirdi Muz, avokado, portakal, fesleğen, adaçayı ve tarçın kullandılar Üniversite laboratuvarında el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanı üretmeyi başardılar
YEREL HABERLER ALKÜ, meyve ve bitkileri kullanarak dezenfekten ...
Manavgat'ta şehir içi dolmuşlarına dezenfekte
YEREL HABERLER Manavgat'ta şehir içi dolmuşlarına dezenfekte
(Görüntülü) Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 ...
(Düzeltme) Kazada yaralanan kız kardeşinin elini bir an bile bırakmadı Ticari araç yaya geçidinden karşıya geçmekte olan kadına çarptı Kazayı duyarak olay yerine gelen adam yerde yatan kardeşinin elini bir an bile bırakmadı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kazada yaralanan kız kardeşinin elini bir ...
(Görüntülü) Yerleşik yabancılara belediyeden maske
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yerleşik yabancılara belediyeden maske

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X