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Antalya'daki yerleşik Rusların 23 Nisan coşkusu

DHA

Tolga YILDIRIMAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında dışarı çıkmamayı tercih eden Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerine taşıdı. Kentteki yerleşik yabancılar da evlerini, balkonlarını süsleyip Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Antalya'daki yerleşik Ruslar, evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı, '23 Nisan kutlu olsun' mesajı verdi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmayan Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu...

Antalya'daki yerleşik Rusların 23 Nisan coşkusu

<br>Tolga YILDIRIMAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında dışarı çıkmamayı tercih eden Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerine taşıdı. Kentteki yerleşik yabancılar da evlerini, balkonlarını süsleyip Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Antalya'daki yerleşik Ruslar, evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı, '23 Nisan kutlu olsun' mesajı verdi.<br>Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmayan Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşamaya hazırlanıyor. Evlerinin pencerelerini bayraklarla donatan vatandaşlar, balkonlarını da balon ve bayraklarla süsledi. Çocukların bayram heyecanına büyükler ve kentteki yerleşik yabancılar da eşlik etti. Çoğunlukla Konyaaltı ilçesinde oturan yerleşik yabancılar, evlerinin balkonlarını bayraklar ve balonlarla süsleyip, bayram coşkusuna ortak oldu. Antalya'daki yerleşik Ruslar, balkon ve pencerelerini Türk ve Rus bayraklarıyla donattı.<br>'EVDE YAŞIYORUZ'<br>Antalya'da 16 yıldır yaşayan Rus Olesya ile eşi Suat Deniz çifti çocukları Timuçin, Sinan, Atalay ile bayram coşkusunu evlerine taşıdı. Aile evlerinin balkonları ile pencerelerini balon ve bayraklarla süsledi. Olesya Deniz, "3 çocuğumuz var. Bayram heyecanımız çok fazla. Evimizde şarkılar söylüyoruz. Atatürk'ü, 23 Nisan'ı çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklarımızla bayram heyecanı yaşıyoruz. Bayramı evde de olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Bayramı içimizde, yüreğimizde, evimizde yaşıyoruz" diye konuştu.<br>'BAYRAM KUTLU OLDU'<br>Rus Alla ile Selman Türkel çifti 4 yaşındaki kızı Melissa ile balkonu süsledi. Balkon korkuluğuna anne ve babasıyla bayrak ile resimler asan Melissa, "23 Nisan bayramımız kutlu oldu" dedi. 5 yıldır Antalya'da bulunduğunu anlatan Alla Türkel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla yaşadıklarını söyledi.<br>Kentte 2 yıldır yaşayan Holodnyak ailesinin çocukları Katerina, Evgenia, Fedya ellerindeki balon ve bayraklarla evinin balkonundan seslenerek tüm çocuklara, '23 Nisan kutlu olsun' mesajı verdi.<br>HEYECANI EVE TAŞIDI<br>Antalya'ya geçen yıl yerleşen Svetlana Royna, çocukları Palina ve Tima ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını eve taşıdı. Çocuklarıyla birlikte balkonunu bayraklarla süsleyen Svetlana, koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını anlattı. Cadde ve sokakların bayrakla süslenmesiyle çocuk bayramının heyecanına ortak olduklarını dile getiren Svetlana, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAdem AKALAN<br>2020-04-22 08:09:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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