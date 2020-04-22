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Girdikleri atölyedeki Pitbull, Kangal ve güvercinleri de çaldılar

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kilidini kırdıkları pencereden demir ve kaynak atölyesine giren 2 hırsız, Pitbull ve Kangal cinsi 2 köpek ile 20 güvercin, 1 horoz, 1 tavuk ve 20 bin lira değerindeki aletleri alıp, kaçtı. Hırsızlık olayı, 20 Nisan gecesi Kepez ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde bulunan demir ve kaynak atölyesinde meydana geldi. Kilidini kırdıkları pencereden atölyeye giren kimliği belirsiz 2 kişi, Kangal cinsi köpek ile karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ikili korkup, köpeğe taş attı. Ardından da fark ettikleri güvenlik kamerasını kapattı. İkili...

Girdikleri atölyedeki Pitbull, Kangal ve güvercinleri de çaldılar

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kilidini kırdıkları pencereden demir ve kaynak atölyesine giren 2 hırsız, Pitbull ve Kangal cinsi 2 köpek ile 20 güvercin, 1 horoz, 1 tavuk ve 20 bin lira değerindeki aletleri alıp, kaçtı.<br>Hırsızlık olayı, 20 Nisan gecesi Kepez ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde bulunan demir ve kaynak atölyesinde meydana geldi. Kilidini kırdıkları pencereden atölyeye giren kimliği belirsiz 2 kişi, Kangal cinsi köpek ile karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ikili korkup, köpeğe taş attı. Ardından da fark ettikleri güvenlik kamerasını kapattı.<br>İkili atölyedeki Kangal ve Pitbull cinsi 2 köpek ile 1 tavuk, 1 horoz, 20 güvercin ve 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ile aletleri alıp, kaçtı. Sabah atölyeye gelen iş yeri sahibi Barış Akın, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.<br>Barış Akın, kapüşonlu 2 kişinin hırsızlık anında maske taktığını anlatarak, "Tahmin ettiğim kadarıyla hırsızlar daha önceden iş yerine gelen kişiler. Köpeğime önce taş atıp, zarar vermeye çalışıyorlar. Köpek karşılık veriyor. Kameraları kapatan hırsızlar, daha sonra içerine bulunan tüm hayvanlarımı ve 20 bin lira değerinde el aletlerimi alıp, kaçmışlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-04-22 11:35:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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