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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin

DHA

Alparslan ÇINAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın 19 ilçesi içinde koronavirüs vakasının görülmediği tek yer olan Kaş, doğal izolasyonuyla dikkati çekiyor. Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, "Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. Antalya'nın en batı ilçesi 60 bin nüfuslu Kaş, doğayla iç içe olması nedeniyle doğal izolasyona iyi bir örnek olarak gösteriliyor. İlçe, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor. Yeşil doğası,...

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin

<br>Alparslan ÇINAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın 19 ilçesi içinde koronavirüs vakasının görülmediği tek yer olan Kaş, doğal izolasyonuyla dikkati çekiyor. Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, "Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.<br>Antalya'nın en batı ilçesi 60 bin nüfuslu Kaş, doğayla iç içe olması nedeniyle doğal izolasyona iyi bir örnek olarak gösteriliyor. İlçe, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor. Yeşil doğası, turkuaz renkli denizi, ünlü plajları ve koylarıyla dalış turizmi ve doğa sporlarına imkan tanınan Kaş ilçesi, koronavirüs vakalarının artarak devam ettiği bugünlerde virüse karşı meydan okumasıyla dikkati çekti. Aylardır tek bir koronavirüs vakasının görülmediği açıklanan Kaş ilçesinde, kaymakamlık ve belediye yetkilileri bu durumu korumak için ek önlemler aldı.<br>İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar gereği Kaş'ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları çok sıkı bir şekilde denetliyor. İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak, sürücü ve yolcuları kontrol ediyor. Araçta sosyal mesafe ve maske kullanımını da kontrol eden görevliler, araçta bulunan herkesin ateşini ölçtükten sonra geçişlerine izin veriyor.<br>GİRİŞTE SIKI KONTROL<br>Ayrıca ilçe merkezinde hemen herkesin maskeyle dolaştığı iş yerlerinin ise kapalı olduğu görüldü. İlçede taksicilik yapan Hamza Ustaer, koronavirüs nedeniyle hiç olmadığı kadar sakin günler geçirdiğini söyledi. İşletmelerin kapalı, açık olanların ise paket servis yaptığını ifade eden Ustaer, "Kaş'tan Denizli'ye gittim. Hiçbir yerde kontrol yoktu. Ancak geri dönüşte Kaş'a girecektim detaylı bir kontrolden geçirdiler. O yüzden herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah bir vaka olmadan geçiririz bu günleri" dedi.<br>Büfe işletmecisi Hüseyin Atılgan, Kaş'ta koronavirüs olmamasını, sebebinin sosyal mesafeye dikkat edilmesine ve herkesin birbirini maske takması için uyarmasına bağladı.<br>HERKES EVİNDE KALSIN<br>Kaş'ın izole yaşantısının faydasını gördüklerini ve bu nedenle her yıl milyonlarca turisti ağırladıkları ilçeye bu yıl en azından virüs geçene kadar gelinmemesi uyarısında bulunan Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, kış döneminde yerli vatandaşların kaldığını, yasaklar başlayınca dışarıdan kimsenin gelemediğini ve kendi içinde izole olduğunu anlattı.<br>Nisan ayı içinde de rezervasyon almadıklarını ve olan rezervasyonları da iptal ettirdiklerini anlatan Ulutaş, "Toplumun çok fazla kullanıp bir araya geldiği kamusal alanlarda maske ve eldiven dağıtımı, dezenfektan tünelleri kurduk. Kaş'ın tüm evlerine girip maske ve eldiven dağıtımı yaptık. 60 bin nüfuslu Kaş'a 130 binin üzerinde maske dağıttık. 50 bin maske dağıtımı için de sipariş verdik. Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kaş evinde, aynı güzelliklerini koruyor. Süreç geçtikten sonra güzellikleri yaşayalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Alparslan ÇINAR<br>2020-04-22 11:54:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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