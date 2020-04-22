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Sürücünün aracıyla üzerinden geçtiği köpek yaralandı

DHA

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yol ortasında yatan köpek bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Mahalleli, besledikleri köpeğin ezildiğini fark edince sürücüye tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti. Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin...

Sürücünün aracıyla üzerinden geçtiği köpek yaralandı

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yol ortasında yatan köpek bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Mahalleli, besledikleri köpeğin ezildiğini fark edince sürücüye tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti. Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.<br>Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-22 12:04:32<br>

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