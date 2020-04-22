16-17 yaş grubundaki kızların evliliği, 10 yılda 3.1'e düştü

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye'de 18 yaş altındaki 17 bin 47 kız, 940 erkek evlendi. 2000'li yıllara göre hem kız hem de erkek çocuk evlilik sayısında yüzde 50'den fazla düşüş gerçekleşti. 16-17 yaş grubundaki kızların evlilik oranı, 10 yılda 3.1'e geriledi.<br>TÜİK'in 2019 yılı Türkiye'nin çocuk sayısı verileri arasında, 18 yaş altı evlilik rakamlarına da yer verildi. İllere göre de açıklanan istatistiğe göre, 16-17 yaş grubunda olan kızların evliliklerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında yüzde 8.1 iken, 2019 yılında yüzde 3.1'e düştü. 2019 yılında Türkiye'de toplam 541 bin 424 evlilik gerçekleşti. Bu evlilikler içinde 18 yaşından küçük toplam 17 bin 47 kız, 940 erkek evliliği kayıtlara geçti. Erkek çocuklar için toplam evlenmeler içindeki oran yüzde 0.2 olurken, kız çocuklar için yüzde 3.1 olarak kaydedildi. <br>ÇOCUK EVLİLİK SAYILARI YÜZDE 50 AZALDI<br>TÜİK kız ve erkek çocuk evlilikleriyle ilgili 2002'den itibaren de yıllık rakamları derledi. 2002'den bugüne gelen süreçte, kız çocuklarında evlilik sayısı 45 binlerden 17 bine kadar geriledi. Erkek çocuklarda da yıllık 2 bin 500'lerden 1000'in altına düştü. Toplam evlilikler içindeki kız çocuk oranı yüzde 8.1'lerden yüzde 3.1'e kadar geriledi. Erkek çocuklarda ise yüzde 0.5'ten yüzde 0.2'ye kadar düştü. <br>YILLARA GÖRE KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ<br>Yıllara göre kız çocuk evlilikleri şöyle; 2002'de 37 bin 263, 2003'te 45 bin 981, 2004'te 49 bin 280, 2005'te 51 bin 944, 2006'da 50 bin 366, 2007'de 50 bin 723, 2008'de 49 bin 703, 2009'da 47 bin 859, 2010'da 45 bin 738, 2011'de 42 bin 700, 2012'de 40 bin 428, 2013'te 37 bin 481, 2014'te 34 bin 629, 2015'te 31 bin 337, 2016'da 27 bin 637, 2017'de 23 bin 906, 2018'de 20 bin 809, 2019'da 17 bin 47.<br>YILLARA GÖRE ERKEK ÇOCUK EVLİLİKLERİ<br>Yıllara göre erkek çocuk evlikleri ise şöyle: 2002'de 2 bin 592, 2003'te 2 bin 236, 2004'te 2 bin 168, 2005'te 2 bin 270, 2006'da 2 bin 315, 2007'de 2 bin 279, 2008'de 2 bin 214, 2009'da 2 bin 72, 2010'da 2 bin, 2011'de 1860, 2012'de 1903, 2013'te 1866, 2014'te 1670, 2015'te 1483, 2016'da 1319, 2017'de 1081, 2018'de 1029, 2019'da 940.<br>ORAN OLARAK EN YÜKSEK AĞRI, EN DÜŞÜK TUNCELİ<br>İllere göre 2019 yılında 3 bin 905 evliliğin 517'si kız çocuğu olmak üzere gerçekleştiği Ağrı, yüzde 13.2 oranla en üst sırada yer alıyor. Ağrı'yı yüzde 13 ile Muş ve yüzde 10.6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0.2 ile Tunceli, yüzde 0.7 ile Bayburt ve Rize, yüzde 0.8 ile Trabzon oldu.<br>SAYI OLARAK GAZİANTEP İLK SIRADA<br>Kız çocukların evlenme sayısı olarak bakıldığında ise 2019'da 1245 kız çocuğunun evlendiği Gaziantep ilk sırada. Sayı olarak kız çocuklarının evlendiği diğer iller şöyle; İstanbul 1050, Şanlıurfa 1000, Hatay 778, Van 688, Ankara 615, Konya 585, Diyarbakır 583, Kahramanmaraş 576, Ağrı 517, Adana 510.<br>TUNCELİ'DE SADECE BİR KIZ ÇOCUĞU EVLENDİ<br>Sayı olarak kız çocuklarının en az evlendiği illerin başında da Tunceli geldi. Tunceli'de geçen yıl sadece 1 kız çocuğu evlendi. Diğer iller şöyle sıralandı; Bayburt 3, Gümüşhane 8, Artvin 13, Rize 14, Erzincan 19, Bolu 20, Karabük 21, Bilecik 22, Burdur 24, Yalova 31.<br>ANTALYA'DA 211 KIZ ÇOCUĞU EVLENDİ<br>Batı Akdeniz illerinde ise kız çocuklarının toplam evlilik sayıları içindeki oranı önceki yıllara göre düşük oldu. Antalya'da toplam 16 bin 645 evlilik gerçekleşti. Bu evliklerde yüzde 1.3 oranla 211 kız çocuğu evlendi. Burdur'da toplam 1542 evlilikte, yüzde 1.6 oranla 24 kız çocuğu evlendi. Isparta'da toplam 2 bin 637 evlilikte, yüzde 1.5 oranla 40 kız çocuğu evlendi. Afyonkarahisar'da toplam 5 bin 30 evlenme sayısından 263'ü, evlenen kız çocuklarından oluştu. Afyonkarahisar'da evlenen kız çocuklarının toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 5.2 oldu. <br>KANUNDA EVLENME YAŞI<br>Evlenme yaşı, Türk Medeni Kanunu´nun 124. maddesinde düzenleniyor. Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemiyor. Hâkim, olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebiliyor. Karardan önce anne ve baba veya vasi dinleniyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-04-22 12:55:34<br>

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