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Koronavirüs nedeniyle yurt dışından yaş meyve ve sebzeye talep arttı

DHA

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından yaş meyve ve sebzeye talep arttı

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS sürecinde Batı Akdeniz'in yaş meyve sebze ihracatında son bir ayda, miktar olarak yüzde 20.5 artışla 50 milyon 811 kilogram, parasal olarak ise yüzde 10.87 artış ve 44 milyon 120 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracatı en çok yapılan ürün domates olurken, portakal ve elma ihracatı ise rekor artış gösterdi.<br>Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, Batı Akdeniz bölgesinde meyve ve sebze ürünlerine talebin arttığını söyledi. Tüm dünyayı etkileyen salgının, tıbbi boyutlarının yanı sıra dünya ekonomileri üzerinde de büyük riskler oluşturduğunu belirten Bulut, ''Üretim faaliyetleri dünya genelinde ciddi yavaşlama gösterse de bazı sektörlerde etkilenme oranı daha düşük oldu. İlaç sektörü ile tarım ve gıda sektörleri ise artış eğilimi gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi konumundaki İspanya ve İtalya gibi ülkelerde özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretimin durması nedeniyle Türkiye Avrupa Birliği ülkelerindeki etkinliğini artırdı. Ülkemiz üreticileri sadece yurt içi tedariğini değil, dünya taleplerini de karşılıyor" dedi.<br>RUSYA VE DOĞU AVRUPA<br>Tedbirlerin yoğun olarak uygulanmaya başlandığı 20 Mart20 Nisan arasındaki dönemde Batı Akdeniz bölgesi ihracat rakamlarını açıklayan BAİB Başkan Yardımcısı Bulut, yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10.87 oranında artış kaydettiğini söyledi. En fazla ihracatın sırasıyla Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleştiğini belirten Bulut, en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin ise domates, biber, elma, kabak ve portakal olduğunu söyledi.<br>SINIRDA TEDBİRLER<br>Salgının ticarette yaratacağı olumsuzluklara karşılık hızlı şekilde tedbirler alındığını anlatan Bulut, ''İhracatçı firmalarımızın hedef pazarlarında ve transit geçiş yaptıkları ülkelerde alınan tedbirler, şoför ve araç geçişlerine yönelik uygulama değişikliklerini anlık olarak üyelerimize bildirmeye gayret ediyoruz" dedi.<br>ŞOFÖRDORSE DEĞİŞİYOR<br>Salgının ticarette, taşımacılıkta yarattığı sorunları aşmak için de ihracat ailesi olarak birlikte hareket ettiklerini kaydeden Bulut, ''Sorunlarımızı ilgili mecralarda dile getirip çözme yoluna gidiyoruz. Kapıkule'de şofördorse değişimi için çalıştık ki bu durum sınır kapısındaki yığılmalara önemli ölçüde çözüm getirdi. İhracatımızda karayolu ile taşımacılıkta yaşanan sorunları azaltmak amacıyla havayolunun daha fazla kullanılması için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.<br>TÜRK ÜRÜNLERİNE İHTİYAÇ ARTTI<br>İhracatçı firmalarla ile üretici firmaların tesislerinde uygulayacakları tedbirlerin öncelikle kendi sağlıkları ve salgının yayılma riskini azaltmak için oldukça önemli olduğunu kaydeden Abdullah Bulut, "Unutmayalım ki hedef pazarlarımızın Türk ürünlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tüm tedbirlere uyarak, hep birlikte üretim ve ihracatımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz" dedi.<br>ÜLKELERE GÖRE İHRACAT<br>20 Mart20 Nisan tarihleri arasındaki son bir ayda, geçen yılın aynı dönemine göre Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'in yaş meyve sebze ihracatında Rusya'ya yüzde 5 artışla 7.7 milyon dolar değerinde, 9.7 milyon kilogram ürün gönderildi. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler şöyle:<br>Romanya yüzde 23 artışla, 7.2 milyon dolar. Almanya yüzde 5 artış, 6.5 milyon dolar. Ukrayna yüzde 30 artış, 5.7 milyon dolar. Bulgaristan yüzde 6 artış, 4.1 milyon dolar. Diğer ülkeler yüzde 6 artış, 13 milyon dolar.<br>ÜRÜNLERE GÖRE İHRACAT<br>20 Mart20 Nisan tarihleri arasında yaş meyve ve sebze ürünleri ihracatında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2 artışla, 17 milyon 713 bin dolarlık ihracatla domates ilk sırada yer alıyor. Diğer ürünler şöyle:<br>Biber yüzde 2.3 artış, 12 milyon 671 bin dolar. Elma yüzde 155 artış, 2 milyon 839 bin dolar. Kabak yüzde 2 düşüş, 2 milyon 396 bin dolar. Portakal yüzde 2 bin 141 artış, 1 milyon 942 bin dolar. Diğer ürünler yüzde 3 artış, 6.5 milyon dolar. Toplamda yüzde 10.8 artış, 44 milyon 120 bin dolar.<br>Son bir ayda ürün bazında miktar olarak yüzde 20.5 artışla 50 milyon 811 kilogram, parasal olarak ise yüzde 10.87 artışla 44 milyon 120 bin dolarlık ihracat yapıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-04-22 13:04:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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