Eczanesinin camına, çocukların '23 Nisan' resimlerini astı

<br>Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eczacı Ece Bandırma, evden çıkamayan çocukların mesajlarını duyurmak için iş yerinin camına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasıyla yaptıkları resimlerini astı.<br>Kemer'de eczanesi olan Ece Bandırma, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu yıl 100'üncü yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dışarı çıkamayacak çocukların mesajlarını iş yerinin camında sergilemeye başladı. Bandırma, çocukların 23 Nisan temalı resimlerini eczanenin camına yapıştırdı. Ece Bandırma'nın müşterilerinin, komşularının hatta İzmir'de yaşayan yeğeni ve arkadaşlarının yolladığı 32 resimde, çocukların 'Bizleri unutmayın lütfen', 'Maskeni tak virüsü takma', 'Evinde kal Türkiye' mesajları ilgi çekti.<br>Ece Bandırma, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bu sene çocukların hepsi evlerinde kalacak. Biz onları sokaklarda görmüyoruz ve bize bir mesajları var mı, diye hafta sonu hem komşularımızın çocuklarından hem hastalarımızın çocuklarından hem de İzmir'deki kendi yeğenim ve arkadaşlarından bana resimler yollamalarını istedim. Bunları eczanenin duvarına asayım ve böylece onların bir mesajı varsa halka iletilsin, aynı zamanda bu sıkıntılı koronavirüs döneminde de suratları asık insanlar bunları görüp, mutlu olsunlar istedim. Çocuklarımız da böylece takdir edildiler. Ayrıca sadece kendilerinin değil, köpeklerinin de parmak izlerini resimlere bastılar. Mesajlarını yolladılar, evde kalın mutlu kalın, diye. Onların bu sıkıntılı zamanlarını pozitife çevirmek istedim. Gelen hastalarımız ve görenlerin de mutlu olmasını istedim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN<br>2020-04-22 13:17:45<br>

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