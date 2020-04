Salgınla mücadelede kullanılan iş makineleri, çocuklar için ejderha, dinazor ve fil oldu Evlerinden çıkamayan çocuklar kortej halinde geçen iş makineleriyle coştu Muratpaşa’da iş makineli 23 Nisan korteji

Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği kortejde, salgınla mücadelede kullanılan iş makinelerinin çocuklar için süslemelerle donattı. İş makinelerinin ejderha, kamyonların dinozor, kepçelerin ise file dönüştürüldüğü kortejde, marşlar eşliğinde kentte bayram coşkusu yaşandı.

Muratpaşa Belediyesi TBMM’nin 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej düzenledi. Saat 10.00’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan kortej belediye hizmet binası önünden Sinanoğlu Caddesi, Portakal Çiçeği Bulvarı, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Karacaoğlan Caddesi, Tonguç Caddesi, Yıldız Caddesi, 100. Yıl Bulvarı, Güllük, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi (Işıklar), Metin Kasapoğlu Caddesi ve Eski Lara Caddesi güzergahını takip etti.

Meydanda İstiklal Marşı okunması esnasında meclis üyeleri ve vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal etmedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Muratpaşa’da her gün cadde ve sokakların temizliği ve ilaçlanmasında kullanılan iş makineleri de bayram için süslendi. Kortejin önünde yer alan bazı iş makineleri ejderha, kamyonlar dinozor, kepçeler ise file dönüştürüldü. Diğer iş makineleri de balonlar, Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile süslendi. Başkan Uysal, korteje açık bir araç üstünde katılarak balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı.



"Balkonlara çıktılar"

Aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi, her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan için de Antalya’nın taşıt ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi’ni bayraklarla donattı. Marşlarla belediye hizmet binasından hareket eden korteje, balkon ve pencerelerde vatandaşlar da eşlik etti. Cadde ve sokaklara inen vatandaşlar hem bayrak salladı hem o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.



Kortej yarın da devam edecek

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi koşullarında kutladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, “O yüzden 1 gün erken kutluyoruz. Yarın da saat 15.00 ve 17.00 arasında kortejimiz tekrar edilecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı çok değerlidir. Atatürk, ulusal egemenliği çok önemsemiş ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü nakşetmiştir. Halkımıza verilen bir armağandır. Egemenliğin ulusta olması ve bunun sağlıklı tahakkuku Türkiye’miz için önemlidir.” dedi.



"Çok beğendik"

Her çocuğun birer gelecek olduğuna dikkat çeken Uysal, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan coşkusunu sokağa taşıyan otomotiv satış temsilcisi Arzu Ergenç, "Meclisimizin 100'üncü yılındayız. Bir zamanlar bizde çocuktuk, hala o coşkuyu yaşıyoruz. Çok beğendik. Her çeşit arabanın çocuklar için süslenmesi, halkın coşturulması çok güzel olmuş. Çok beğendik" dedi.

