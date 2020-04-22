Üçüz kız kardeşlerin 23 Nisan kutlaması

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan üçüz kız kardeşler, 23 Nisan'ı erken kutladı. İkisi az gören üçüzlerin kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.<br>TBMM'nin kuruluşunun ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamasa da bu bayramın sahibi çocuklar, evlerini bayram yerine çeviriyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde yaşandı.<br>Turizmci Mahir Göker ile Zehra Sakarya Göker'in 6 yaşındaki üçüz kızları, evlerini bayram yerine çevirdi. İnci Melek Göker ve İpek Nisa Göker; kardeşleri İlay Nur Göker'e göre daha az görürken, Süleyman Yılmaz Anaokulu öğrencisi olan üçüzler, 23 Nisan'ı birlikte kutladı. Kızlardan piyano dersi alan İpek Nisa Göker, 23 Nisan şarkısını çalıp, söylerken, kardeşler daha sonra birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Üç kardeş birlikte şarkılar eşliğinde dans ederek, bayramı kutladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet ACAR<br>2020-04-22 14:13:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.