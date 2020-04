Korona virüs mantar üretimine engel olmadı Üreticiden kilogramı 5,5 TL’ye çıkan mantar çarşıda 10 TL Türkiye’nin toplam mantar üretiminin yüzde 60’ı Korkuteli ilçesinde

Antalya’da kültür mantarı üretiminin merkezi ve Türkiye genelinde üretimin yüzde 65’inin hakimi olan Korkuteli ilçesinde üretim ara vermedi. Nemli ortamlarda yetiştirilen ve üreticinin kilogramı 5,5 TL’den sattığı ürünler marketlerde 10 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmeyen üretim sektörü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antalya’da seralarda yaş sebze ve meyve üretimi devam ederken, kültür mantarıyla ünlü Korkuteli ilçesinde de hummalı çalışma devam ediyor. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan mantar için mesai durmaksızın devam ediyor. Türkiye’nin beyaz şapkalı prensesi olarak bilinen mantarın başkenti Korkuteli’nde üretim alanları depolardan toplanan mantarlar iç piyasada yer bulurken, elde kalan mantarlar ise salamura olarak değerlendiriliyor.



"Mantarı yalnız bırakamayız"

Mantar üreticisi ve ziraat mühendisi Kadir Eser, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen devamlı müdahale ve bakım gerektiren kültür mantarı üretiminin de yasak kapsamı dışında tutulduğunu belirterek, "Bizim evde kalma şansımız yok. Sürekli gelip mantarı toplamamız lazım. Hasat etmemiz lazım. Hasat edilmediği takdirde çok büyük zararlara uğruyoruz. Korona virüsünden dolayı piyasa dalgalanmaları var. Bu piyasa dalgalanmasından dolayı da çiftçi istediği satışı yapamıyor ama her şeye rağmen biz yine üretim yapıyoruz. Üretimimizin başındayız ve kendi depolarımıza gelmek zorundayız. En büyük problemlerimiz fiyat dalgalanmaları oldu" dedi.



"Her şeye rağmen üretime devam edeceğiz"

Her şeye rağmen sürekli depoyu gelip günübirlik depoyu kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizen Eser, "Depo koşullarını, hava sirkülasyonunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle flaşa gelmiş mantarımızı kontrol etmemiz ve hasat etmek zorundayız. Özellikle de pazarlama da sıkıntılar yaşanıyor. Pazarda satamadığı mantarı üretici soğuk havada tutabildiği kadarıyla tutuyor ve daha sonra tutamadığı zaman ya döküyor ya da konserveye gönderiyor. 8 yıl öncesine kadar Korkuteli mantarın başkenti olarak ve Türkiye piyasasının yüzde 80’ine hakimdi, ancak son zamanlarda Türkiye’nin değişik illerinde mantar yetiştiriciliği yapılıyor, Korkuteli şu an yüzde 65 ile yüzde 68’ine hakim durumda."

Korkuteli mantarının özelliğine de dikkat çeken Eser şöyle devam etti: "Özellikle diğer illerde yetişen mantarlara göre rakımdan ve hava koşullarından dolayı bizim kültür mantarımızın yapısı daha sert, diğer yerlerde yetişen mantar dokusal olarak biraz daha yumuşak durumda. Birinci sınıf mantar Korkuteli’nde yetişiyor. Biz üretimimizin başındayız, üretim yapıyoruz, lütfen Korkuteli halkı evde kalsın, kültür mantarı virüse karşı yüksek protein içeriyor ve vatandaşlarımız kültür mantarı tükensin ve bağışıklık sistemi üzerinde de çok büyük etkiye sahip” dedi.

