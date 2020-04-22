(Özel) Alman Filozof Prof.Dr. Kosing: “Türk hastaneleri Alman hastanelerine göre çok daha sağlıklı” “ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tüm şeyden son derece memnunuz” "Türkiye, Korona Virüs önlemlerini diğer ülkelere göre daha erken aldı " Fransız vatandaştan sonra Alman Filozof'tan da Korona virüs ile mücadeleye tam puan

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Fransa uyruklu Mourad Ghazli'nin, çektiği video ile Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesini anlatmasıyla dünya çapında yankı uyandırmasının ardından 2’inci destekte Alman Filozof Prof. Dr. Alfred Kosing’den (92) geldi.
Eşiyle beraber 20 yıldır yerleşik yaşayan Prof. Dr. Kosing (92) Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığı yöndeki Alman medyasında çıkan haberlerin gereksiz eleştiri olduğunu söyledi. Kosing, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu bir hükümetin yaptığı tüm şeylerden son derece memnunuz. Türk hastanelerinin Alman hastanelerine göre çok daha sağlıklı. Ben gerçekten büyük bir ameliyat geçirecek olsam tercihim Türkiye olur” dedi.
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