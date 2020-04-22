Alman Yardımsever Maık Koge’den evdeki çocuklara 500 adet 23 Nisan paketi Ailesiyle birlikte ev ev dolaşıp evde kalan çocukları sevindirdi

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen Alman vatandaşı Maık Koge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara hediye dağıttı. Balon, bayrak, boyama kitabı ve boyama setinden oluşan seti Eşi eşi Cristine ve kızı Ela ile birlikte Kasaplar ve Sarılar Mahallerini gezen Maık Koge, kapıları çalıp hediyeleri verdi.Böylesine güzel ve anlamlı bir günde çocukların evden dışarı çıkamamasının üzücü olduğunu belirten Koge “onlara moral olması amacıyla hediye paketleri hazırlayıp dağıtıyoruz” dedi.



Eşi ve kızıyla birlikte Side’ye yerleşen ve bundan sonra yaşamını Side’de sürdürmek istediğini belirten Alman vatandaşı Maık Koge, özellikle Korona virüs nedeniyle işsiz kalan 24 ihtiyaç sahibine yaptığı 500’er lira yardımla gündeme gelmişti. Maık Koge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı arifesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve bu duruma üzülen çocukların üzüntülerini biraz olsun hafifletmek için harekete geçti.

Maık Koge, evlerinden çıkamayacakları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını buruk bir şekilde kutlayacak olan çocuklar için hazırlattığı Balon, bayrak, boyama kitabı ve boyama setinden oluşan 500 adet paketi Eşi eşi Cristine ve kızı Ela ile birlikte Kasaplar ve Sarılar Mahallerinde evlerin kapıları çalıp çocuklara veriyor. Bu durum, çocukların yanı sıra ailelerin yüzünde tebessüm oluştururken minikler Koge ailesine jestlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ailesiyle birlikte bundan sonra yaşamlarını sürdürmeyi düşündükleri Türkiye’ye ve Side’ye adapte olmaya çalıştıklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerin Türk insanı için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğunu belirten Maık Koge “Kendileri için böylesine anlamlı bir günde çocukların evlerinden çıkamaması gerçekten üzücü bir durum. Ne var ki bu yasak onların iyiliği ve sağlığı için alınmış bir karar. Çocuklarımızın morallerini yükseltmek ve evde bir süreliğine de olsa oyalanmalarını sağlamak amacıyla böyle bir işe giriştik. Onları biraz olsun sevindirebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.