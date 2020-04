Girdikleri iş yerinden köpeği bile çaldılar Antalya'da iki hırsız girdikleri iş yerinden, Kangal ve Pitbul cinsi 3 köpek, 25 güvercin, el aletleri çaldılar Hırsızlardan birinin demir parçaları attığı köpeği bile çaldıkları öğrenildi

Antalya’da metal atölyesine giren 2 hırsız, 30 bin lira değerinde el aletleri, güvercin, horoz ve 3 köpeği çaldı. Hırsızlardan birinin iş yeri içinde bağlı olan köpeğe, demir parçaları atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, 2 gün önce saat 22. 00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerindeki bir metal atölyesinde meydana geldi. Biri kapşonlu diğerinin yüzü maskeli iki kişi, yandaki iş yerinin demir saçlarını kırıp atölyeye girdi. Şüpheliler demir korkuluklarını kırdıkları atölyenin ofis bölümüne girip, kamera sistemine zarar verdi, bilgisayarı çaldı. Atölye ortasına gelen şüphelilerden biri, kangal cinsi köpeğe yaklaştı. Köpeğin havlaması ve ayağa kalkması üzerine şüpheli köpeğe yerdeki metal parçalarını fırlattı. İş yerinde yaklaşık 40 dakika kalan iki hırsız, kangal ve pitbull cinsi 3 köpek, 1 horoz, 25 güvercin ve kaynak makinesi,spiral, matkap ve çeşitli el aletlerini alıp kaçtı. Hırsızların atölyeden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı öğrenildi. Komşularının haber vermesiyle atölyeye gelen hırsızlık olayını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlardan birinin ofisi karıştırması ve güvenlik kamerasının yönünü çevirmesi kameralara yansıdı. Bir diğer hırsızın ise köpeğe doğru gelmesi, havlayan köpeğe demir parçası atması saniye saniye kameralarca kaydedildi.



"Yeniden köpek aldı"

İş yeri sahibi Savaş Akın, 2 gün önce çalışma yasağı nedeniyle saat 19.00 gibi paydos yaptıklarını söyledi.

Saat 22.00 gibi yan taraftaki bir işletmeden arkadaşının, ‘iş yerine galiba hırsız girdi, gelip bak’ dediğini aktaran Akın, “ Geldiğimizde her yer darmadağınıktı. Yan taraftaki metal saçları kırıp içeri girmişler. Ofisin korkuluk demirini de kırmışlar. Köpeklerimizi, küçük el aletlerimizi, güvercin hatta horozumu bile almışlar. Kameranın kablosunu kesmişler. 25 tane güvercinimizi, horozumuzu, 2 küçük, 1 büyük köpeğimizi çalmışlar”dedi.



"30 bin lira kaybı var"

Kuşlarıyla birlikte 30 bin liraya yakın maddi kaybının olduğunu ifade eden Akın, “ İşlerimizi de aksattı. Tekrar iki köpek getirdik. Aletlerimizi yeniden aldık. Korkumuz yok ama her an yine gelebilirler”diye konuştu.

