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Alanya'da yerleşik yabancılara maske dağıtıldı

İHA

Alanya Belediyesi, şehirde yaşayan yerleşik yabancılara dağıtılmak üzere, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nin temsilcilerine maske dağıttı. Dağıtım Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yapıldı.

Alanya'da yerleşik yabancılara maske dağıtıldı

Alanya Belediyesi, şehirde yaşayan yerleşik yabancılara dağıtılmak üzere, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi’nin temsilcilerine maske dağıttı. Dağıtım Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehirde yaşayan yerleşik yabancıların maske teminini sağlayabilmesi için Yabancılar Meclisi’ni toplantıya davet etti. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel toplantıda, Alanya Belediyesi’nin Covid19 tedbirlerini Meclis temsilcilerine anlatırken, yabancı üyeler de bu tedbirleri olağanüstü bularak Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.

Dostlarımız Alanya'ya gelmek için sabırsızlanıyor
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi temsilcilerine katılımları için teşekkür ederken, yurt dışından şehre gelmek isteyenlerin sayısını sordu. Dünyanın dört bir yanından ülkeleri temsil eden üyeler, bu yönde günde 100150 soru aldıklarını, Türkiye ve Alanya’yı güvenilir bir yer olarak gördükleri için uçuş yasaklarının kalkmasını sabırsızlıkla beklediklerini ilettiler.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gerekli tedbirlerin dünya olarak bilinçli bir şekilde alınmasıyla birlikte bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacaklarını söyledi. Başkan Yücel, “Şehrimiz çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer. Bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisiyiz. Biz de yerel yönetim olarak bu önlem sürecinde elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de bu sürece aktif şekilde katkı sağlamanız adına bugün maskelerinizi teslim ediyorum. Yabancı komşularımıza özenle dağıtacağınızdan hiçbir şüphem yok. Bu süreci sizlerin de desteğiyle en sağlıklı şekilde hep birlikte atlatacağız. Sizlerin de göstermiş olduğu özen ve katkılardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu da yaptığı açıklamada, Başkan Yücel’e maskeler için teşekkür ederken şöyle konuştu: “Yabancılar Meclisi adına Sayın Başkanımıza bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Avrupa’ya oranla ülkemiz bu süreci çok çok daha iyi yönetiyor. Alanya, 31 bin 500 yeni Alanyalının yaşadığı güvenilir ve temiz bir şehir. Alanya Belediyesi, bu güzel topluluğu unutmayarak onlara da maske dağıttı. Bu duyarlı davranış için Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sürecin ardından da bütün yabancı dostlarımızı Alanya’ya bekliyoruz.”

Tedbirler sayesinde Alanya'da süreç güvenli ilerliyor
Yabancılar Meclisi Rusya Sözcüsü Luiza Gigitaşhvili ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Alanya Belediye Başkanımızın davetiyle buradayız. Korona virüs hakkında bilgilendirici bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başkanımız sayesinde Alanya çok güzel bir yer oldu. Eskiden de temizdi ancak bu süreçte tertemiz oldu. Hepimiz güvenli bir şehirde yaşadığımızın farkındayız. Bu süreçte mecbur da olsak evde kalmak zorundayız. Evde de hayat var. Verilen maskeleri dernek üyelerimize dağıtacağız. Alanya Belediyesi’nin virüse karşı aldığı tedbirleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bu sayede salgın süreci Alanya’da kolay ve güvenli geçiyor.”
Polonyalı Anna Maria Bielecka da açıklamasında, “Belediye Başkanımızın maske jesti için çok mutluyuz. Bu maskeleri de hemen üyelerimize dağıtacağız. Bugün verdiği moralle birlikte bu süreç için çok daha umutluyuz. Her gün bize Alanya’ya gelmek için yazıyorlar. Bilet, tarih soruyorlar. Bu sürecin ardından kalabalık şekilde Alanya’ya turistlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.
30 yıldır Alanya’da yaşayan ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyesi olan Alman Julia Alaettinoğlu, şehrin güvenilir ve sağlıklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, burada yerleşik olarak yaşayan yabancılara çok iyi bakıyor. Herkes Alanya’da kendisini sağlıklı ve güvende hissediyor. Virüse karşı alınan önlemler gerçekten çok bilinçli. Herkes evde kalırsa bu süreci en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde atlatacağız.”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, toplantının ardından temsilcilerin ateşlerini tek tek ölçerek maskeleri dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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