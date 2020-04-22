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Korkuteli'nde mantar üretimi, aralıksız sürüyor

DHA

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) TÜRKİYE'nin en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinden Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Üretici Kadir Eser, "Kültür mantarının yetiştiricilik bakımından sürekli müdahale edilmesi gereken bir üretim şekli olduğu için evde kalma şansımız yok" dedi. Antalya Korkuteli, Türkiye'nin en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinin başında yer alıyor. Bölgede üretim, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek, aralıksız sürdürülüyor. Mantar üreticilerinin depolardan topladıkları mantarlar,...

Korkuteli'nde mantar üretimi, aralıksız sürüyor

<br>Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) TÜRKİYE'nin en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinden Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Üretici Kadir Eser, "Kültür mantarının yetiştiricilik bakımından sürekli müdahale edilmesi gereken bir üretim şekli olduğu için evde kalma şansımız yok" dedi.<br>Antalya Korkuteli, Türkiye'nin en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinin başında yer alıyor. Bölgede üretim, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek, aralıksız sürdürülüyor. Mantar üreticilerinin depolardan topladıkları mantarlar, iç piyasada yer bulurken, elde kalanlar ise salamura olarak değerlendiriliyor.<br>'İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ'<br>Mantar üreticisi ve ziraat mühendisi Kadir Eser, "Kültür mantarının yetiştiricilik bakımından sürekli müdahale edilmesi gereken bir üretim şekli olduğu için bizim evde kalma şansımız yok. Sürekli gelip mantarı toplamamız lazım, hasat etmemiz lazım. Hasat edilmediği takdirde de bu anlamda çok büyük zararlara uğruyoruz. Koronavirüsten dolayı piyasa dalgalanmaları var. Bu piyasa dalgalanmasından dolayı da çiftçi zarara uğruyor. Ama her şeye rağmen biz yine üretim yapıyoruz. Üretimimizin başındayız ve kendi depolarımıza gelmek zorundayız. Depo koşullarını, hava sirkülasyonunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle flaşa gelmiş mantarımızı kontrol etmek ve hasat etmek zorundayız" dedi.<br>'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE BÜYÜK ETKİSİ VAR'<br>Mantarla ilgili pazar sıkıntısı olduğunu da belirten Eser, "Özellikle pazarda satamadığı mantarı üretici, soğuk havada tutabildiği kadarıyla tutuyor ve daha sonra tutamadığı zaman ya döküyor veya da konserveye gönderiyor. 8 yıl öncesine kadar Korkuteli, 'mantarın başkenti' olarak Türkiye piyasasının yüzde 80'ine hakimdi; ancak son zamanlarda Türkiye'nin değişik illerinde mantar yetiştiriciliği yapılıyor. Korkuteli şu an yüzde 65 ile yüzde 68'ine hakim durumda. Korkuteli mantarının önemli bir özelliği var. Özellikle diğer illerde yetişen mantarlara göre rakımdan ve hava koşullarından dolayı bizim kültür mantarımızın yapısı daha sert. Diğer yerlerde yetişen mantar dokusal olarak biraz daha yumuşak durumda. Birinci sınıf mantar Korkuteli'nde yetişiyor. Biz üretimimizin başındayız, üretim yapıyoruz. Lütfen Korkuteli halkı evde kalsın. Kültür mantarı virüse karşı yüksek protein içeriyor ve vatandaşlarımız kültür mantarı tükensin. Bağışıklık sistemi üzerinde de çok büyük etkiye sahip" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ<br>2020-04-22 17:32:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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