Antalya Valisi'nin " İlginç olaylar yaşanıyor, işin ciddiyetini anlayamayanlar var" dediği olayın adresi villa mühürlendi Nisan ayı başında 13 kişinin kumar oynarken yakalandığı villada yine kumar oynandığı tespit edildi İlk baskında 13 kişiye 57 bin TL para cezası uygulanan villa, 30 gün süreyle mühürlendi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesabından "İlginç olaylar oluyor " başlığıyla paylaştığı ve 13 kişinin kumar oynarken yakalandığı villa, yine kumar oynandığı tespit edilince 30 gün süreyle mühürlendi.



Gaziapaşa ilçesi Bakılar Mahallesi'nde bulunan bir villaya geçtiğimiz 9 Nisan tarihinde cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden baskın düzenleyen jandarma, villada bulunan 13 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Baskında yapılan aramada masa üzerinde 7 bin 200 TL, 11 deste iskambil kağıdı, 22 poker pulu ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişi hakkında 5326 Sayılı Kanun'un 34. maddesine istinaden bin 250’şer TL ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği sosyal mesafe kararına uymamaktan 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 57 bin 200 TL idari para cezası kesildi.



Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor, Gazipaşa ilçemizde bir konutta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız kişi başı kumar oynamaktan bin 250 TL, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var. #EvdeKalGazipaşa” ifadelerini kullanmıştı.



30 gün süreyle mühürlendi

Olayın ardından bahse konu ikamette, ilerleyen tarihlerde tekrar toplanılarak kumar oynandığını tespit eden polis, suçun tekrar edilmemesi için villayı mühürleme kararı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Eylemin gerçekleştiği adreste suç ve kabahatin önlenmesi, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanması, ammenin istirahati, toplumun huzuru ve refahı amacıyla İlçe Kaymakamlığının oluruyla 30 gün süreyle söz konusu villa mühürlenmiştir” denildi.

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