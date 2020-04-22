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Marketlerin açık kalmasına kasaplardan sitem: "Biz üvey evlat değiliz, onlar et satacak biz kapalı kalacağız" Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: "Marketler eti satacak biz 4 gün kapatacağız, razıyız, 2 gün boyunca saat 14.00'a kadar bizim kasabımız da açık olsun" " Biz üvey evlat değiliz, biz, öz evlattan daha üstünüz " "Süper market hiç bir zaman vatandaşa sahip çıkmadı, onları ödüllendirmeyelim biz de perşembe ve cuma günü saat 14.00'a kadar açalım ya da onlar da açmasın"

İHA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, 23,24,25 ve 26 Nisanda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında kasapların 4 gün değil sadece hafta sonu kapalı olmasını talep etti. Yardımcı, " Biz üvey evlat değiliz."dedi.

Marketlerin açık kalmasına kasaplardan sitem: "Biz üvey evlat değiliz, onlar et satacak biz kapalı kalacağız" Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: "Marketler eti satacak biz 4 gün kapatacağız, razıyız, 2 gün boyunca saat 14.00'a kadar bizim kasabımız da açık olsun" " Biz üvey evlat değiliz, biz, öz evlattan daha üstünüz " "Süper market hiç bir zaman vatandaşa sahip çıkmadı, onları ödüllendirmeyelim biz de perşembe ve cuma günü saat 14.00'a kadar açalım ya da onlar da açmasın"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, 23,24,25 ve 26 Nisanda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında kasapların 4 gün değil sadece hafta sonu kapalı olmasını talep etti. Yardımcı, “ Biz üvey evlat değiliz.”dedi.
Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, teni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 23,24,25 ve 26 Nisan’da uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını kendi sektörleri açısından değerlendirdi.
Türkiye’de 20 bin Antalya’da yaklaşık 350 kasap esnafı olduğunu aktaran Yardımcı, her koşulda devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.
Kasap esnafının tüm kurallara uyduğunun altını çizen Yardımcı, “ Ama şöyle bakıyoruz. Bugün esnaf halkın yanında. Bize yaşlılar telefon ediyor, et istiyor ve biz götürüyoruz. Bakıyoruz marketler açık. Küçük bakkallar açık olsun, ona karşı değilim. Ama zincir marketler niye açık oluyor. Bunlara ödül mü veriliyor? Bunlar hangi vatandaşın yanında oldular. Kendileri 1 liralık şeyi, 5 liraya sattılar ama bizim esnafımız bu fırsatçılığı yapmadı”diye konuştu.

"Üvey evlat değiliz"
“Kasabın ne suçu var?” diye soran Yardımcı, “Devletimiz bakkala, markete değer veriyorsa, bakkalı saymıyorum. Marketler eti satacak biz 4 gün kapatacağız. Razıyız. 2 gün boyunca saat 14.00'a kadar bizim kasabımız açık olsun. Perşembe ve cuma bizde açalım. Lokantalar açık, bunlar eti nereden tedarik edecek? Bize gelmesi gerekiyor. Et, temel gıda maddesi. 4 gün az bir zaman değil. Bizde diyoruz ki, biz üvey evlat değiliz. Biz öz evlattan daha üstünüz.”dedi.

"14.00'a kadar bizde açık kalalım"
Bir mahallenin temel direğinin bakkal ve kasap olduğuna değinen Osman Yardımcı, “ Süper market hiç bir zaman vatandaşa sahip çıkmadı. Onları ödüllendirmeyelim biz de perşembe ve cuma günü saat 14.00'a kadar açalım ya da onlar da açmasın. Bakkal açsın, bakkalda et yok. Ama süper marketlerde et de var, tavuk da var, balık da var. Sanki biz haksızlığa uğruyor gibiyiz. Devletin yanında en çok biz varız. Bugün sokaklarda biz varız, vatandaşın yanında biz varız. Perşembe ve cuma günü haksızlık olmasın, aynı şartlara bizde kabulüz. Saat 14.00'a kadar kasap esnafı balıkçı esnafı ve tavukçu esnafı açılsın.”ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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