Sürücünün aracıyla üzerinden geçtiği köpek yaralandı (2)

<br>PARA CEZASI UYGULANDI<br>Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçen sürücü, mahallelinin şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan sürücü, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. 940 TL idari para cezası uygulanan sürücü, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-22 20:49:55<br>
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