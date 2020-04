ALKÜ Rektörü Kalan: “12 bin öğrencimizle hizmete devam ediyoruz”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin ve ALKÜ’nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu. Kalan, “Üniversitemizde 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul bulunmakta ve kanun değişikliği sonrası 3 enstitümüz birleştirilerek 1 enstitüye dönüştürülmüş durumdadır. Şu anda 12 bin civarında öğrencimizle eğitim hizmetlerine devam etmekteyiz” dedi.

23 Nisan’ın ülke ve ALKÜ için çok önemli bir gün olduğunu ifade ede Kalan, “Tarihte yeniden var olmanın hukuki simgesi olan Gazi Meclisimizin kuruluş günü ile Üniversitemizin kuruluş gününün aynı tarihlerde olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Üniversitemizin kuruluşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015’te kabul edilmiş ve 23 Nisan 2015’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet kazanmıştır. Eğitim faaliyetlerinin başladığı 23 Nisan 2015’te, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı 4 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ile 6 bin 500 civarında öğrencisi bulunmaktaydı. ALKÜ’nün kurulmasından sonra bu fakülteler ve meslek yüksekokulları üniversitemize devredildi. 5. yılında geldiğimiz noktada, üniversitemizde 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul bulunmakta ve kanun değişikliği sonrası 3 enstitümüz birleştirilerek 1 enstitüye dönüştürülmüş durumdadır” dedi.

Yaklaşık 12 bin öğrenciyle eğitim hizmetlerine devam ettiklerini kaydeden Rektör Kalan, farklı ülkelerden Antalya’ya eğitim almaya gelen 800 yabancı uyruklu öğrencinin de ALKÜ’yü uluslararası bir kimliğe kavuşturduğunu söyledi.



Prof. Dr. Kalan şöyle konuştu:

“ALKÜ olarak ihtisaslaşma yoluna gittiğimiz sağlık, spor ve turizm alanında da bölgeye katkı sağlamak adına çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmeye devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda kurulan Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Turizm Fakülteleri, diğer fakültelerimiz gibi Alanya’ya katkı sağlamak için şehrimizde bulunan tüm paydaşlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Bunların bir sonucu olarak, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurumunun üniversitemizi sağlık ve molekülerhücresel mühendislik alanında ihtisaslaşacak üniversiteler arasında belirlemesi ile uzmanlaşma çalışmaları her geçen gün daha iyi noktalara gelmektedir. Üniversitelerin sanayi iş birliği çalışmalarında lokomotif sayılabilecek Teknoloji Transfer Merkezi Üniversitemizde kurularak çalışmalara başladı. Alanya kalesinde Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve üniversitemiz ile iş birliği içerisinde bulunan Selçuklu Araştırma Merkezi kurulması, ayrıca yine aynı alan içerisinde konaklama tesisinin Alanya’mıza kazandırılması planlanmaktadır”

ALKÜ’de alt yapı çalışmalarına da hız verildiğini dile getiren Kalan, tadilat ihtiyacı olan binalara da gerekli çalışmaların yapıldığı ve eğitim verilebilir hale getirildiğini kaydetti.

Kalan, ALKÜ olarak hedeflerine her geçen gün yaklaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her şey için emeği geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.



