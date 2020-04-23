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Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-4)

İHA

Antalya'da Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında 20 yaş altı 17, bir 65 yaş üstü ve 89 sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara toplam 127 bin 492 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-4)

Antalya'da Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında 20 yaş altı 17, bir 65 yaş üstü ve 89 sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara toplam 127 bin 492 TL idari para cezası uygulandı.
Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması ve korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020/4)” yapıldı. Uygulamaya Antalya'da toplam bin 297 personel, 233 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği katıldı.
Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 239 sabit uygulama noktası ve 508’i süresiz kapalı işyeri olmak üzere toplam bin 64 işyeri kontrol edildi.
Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde toplam 2 bin 373 şahıs denetlendi, 20 yaş altı 17, bir 65 yaş üstü ve 89 sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara toplam 127 bin 492 TL idari para cezası uygulandı. Bir aranan şahıs yakalandı, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
70’i toplu taşıma, 66’sı ticari taksi olmak üzere toplam 905 araç kontrol edildi, toplam 38 araca 15 bin 888 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 278 park ve bahçe ile 131 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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