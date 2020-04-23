Ailesi domates toplayan ikizler, bayramı serada kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ailesi domates toplayan ikizler, bayramı serada kutladı

DHA

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yasağa rağmen özel izinle üretime devam eden çiftçiler, çocukları unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 6 yaşındaki ikizler İsmail ve Asiye, babalarına yardım için gittikleri serada, Türk bayrağı astıktan sonra domates topladı. Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, bu sabah da üretimin durmaması için sera ve tarlalarına gitti. Antalya'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesindeki çiftçiler, sabah erken saatlerde gittikleri seralarında ürünlerin...

Ailesi domates toplayan ikizler, bayramı serada kutladı

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yasağa rağmen özel izinle üretime devam eden çiftçiler, çocukları unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 6 yaşındaki ikizler İsmail ve Asiye, babalarına yardım için gittikleri serada, Türk bayrağı astıktan sonra domates topladı.<br>Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, bu sabah da üretimin durmaması için sera ve tarlalarına gitti. Antalya'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesindeki çiftçiler, sabah erken saatlerde gittikleri seralarında ürünlerin bakımını yapıp, günlük hasatlarını tamamladı. Yurtpınar Mahallesi'ndeki Süleyman Kurtan da serasında yetiştirdiği domateslerin hasadını gerçekleştirdi. Bugün TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı olması nedeniyle serada farklı bir çalışma yapan Kurtan, komşusunun küçük çocuklarını seraya getirip, onlarla birlikte hem hasat yaptı hem de çocuk bayramlarını kutladı.<br>Çocuklarının yasak nedeniyle evden çıkmalarına izin verilmediği için canlarının sıkıldığını fark ettiğini, onlara hem etkinlik hem de moral olması için bu yolu tercih ettiğini belirten Süleyman Kurtan, çocuklara birer maske taktı. 6 yaşındaki İsmail ve Asiye Zullu önce seraya Türk bayrağı astı, ardından hem domates toplayarak eğlendi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Canları sıkıldığı için babalarının yanına geldiğini ve domates toplamayı çok sevdiklerini belirten İsmail ve Asiye, dışarı çıkamadıkları için canlarının sıkıldığını anlattı.<br>Üretici Süleyman Kurtan, "Bütün çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Çiftçilere izin verildi, biz serada çalışıyoruz. Okullar kapalı olunca çocuklar dışarı çıkamadı, kutlama yapamadı. Ben de onları seraya getirdim hem can sıkıntısını gideriyorlar hem de yardım ediyorlar bize" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-23 12:39:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 yaşına giren Adem Efe'nin polis olma hayali ayağına geldi Polis minik Adem Efe'yi aşağı çağırıp üniformasını verdi Polis, 23 Nisan çocuklarının hayallerini gerçeğe çevirdi
YEREL HABERLER 6 yaşına giren Adem Efe'nin polis olma hayali ayağına ...
Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı
Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-4)
YEREL HABERLER Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş ...
İlkokul öğrencilerinden video konferanslı 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden video konferanslı 23 Nisan ...
Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı
Sessizliğe bürünen kentte karı-koca özel izinle sokak hayvanlarını besledi Yolunu kaybeden yaşlı kadın için yakınları aranıp bilgi verildi Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Polis sokağa çıkan sürücü ve yayalara belge kontrolü yaptı
YEREL HABERLER Sessizliğe bürünen kentte karı-koca özel izinle sokak ...
23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı Çocuklar karar aldı: “Anne ve babaların tek işi çocuklarla ilgilenmek olsun’
YEREL HABERLER 23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin ...
Alanya’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Çocuklarına bayramı apartmanda yaşattılar
YEREL HABERLER Çocuklarına bayramı apartmanda yaşattılar
Antalya'da sosyal mesafeli 23 Nisan
YEREL HABERLER Antalya'da sosyal mesafeli 23 Nisan
Temizlik işçisi, bulduğu bayrağı süpürgesine taktı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, bulduğu bayrağı süpürgesine taktı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram ...
TK1920 sefer sayılı uçak ay yıldız çizmek için havalandı THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel 'TK1920' uçuşu
YEREL HABERLER TK1920 sefer sayılı uçak ay yıldız çizmek için ...
Alanya'da 23 Nisan töreni korona gölgesinde yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da 23 Nisan töreni korona gölgesinde yapıldı
(Görüntülü) Mevlanalı turizm stratejisi hazır
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mevlanalı turizm stratejisi hazır
(Görüntülü) Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği Kaputaş Plajı, sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği ...
(Görüntülü) SMA hastası Ukraynalı Elena'nın tedavisine koronavirüs engeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) SMA hastası Ukraynalı Elena'nın ...
Antalya'da Ramazan ayı Korona önlemleri Antalya'da iftar çadırları, türbeler ve Ramazan davulcularına kısıtlama Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak, Ramazan davulcuları yerel imkanlarla toplu para alacak İftarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna ek toplu taşıma seferleri konulacak
YEREL HABERLER Antalya'da Ramazan ayı Korona önlemleri Antalya'da ...
Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği Kaputaş Plajı, sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği Kaputaş Plajı, ...
(Görüntülü) Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a ...
Mevlanalı turizm stratejisi hazır
YEREL HABERLER Mevlanalı turizm stratejisi hazır
Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan ...
SMA hastası Ukraynalı Elena'nın tedavisine koronavirüs engeli
YEREL HABERLER SMA hastası Ukraynalı Elena'nın tedavisine ...
ALKÜ Rektörü Kalan: “12 bin öğrencimizle hizmete devam ediyoruz”
YEREL HABERLER ALKÜ Rektörü Kalan: “12 bin öğrencimizle hizmete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X