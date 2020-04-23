Evden çıkamayan minik kıza jandarmadan doğum günü sürprizi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan minik kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 3 yaşına giren Ecrin Güneş Tatar’a doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler Tatar’ın ailesiyle yaşadığı Konaklı Mahallesi Alaaddin Keykubat Bulvarı’na gelerek, burada ekip otosundan ‘23 Nisan hep neşeyle doluyor insan’ şarkısı çaldı. Daha sonra ekipler, pastahaneden aldıkları pasta ile sokağa çıkma kısıtlaması olan Tatar’ın evine sürpriz bir ziyaret yaptı. Ailesi ve 2 kardeşiyle beraber kapıyı açan minik kıza cep telefonundan mutlu yıllar şarkısı eşliğinde mumları yanan pastayı veren jandarma, 3’üncü yaş gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Ecrin Güneş Tatar, jandarma amcalarına teşekkür etti.

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