Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında bir adacıkta mahsur kalan 9 Afgan sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.<br>Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kaş açıklarındaki bir adacıkta mahsur kalan sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 1'i kadın, 1'i çocuk 9 sığınmacıyı bota alarak, Kaş Balıkçı Limanı'na getirdi. Burada Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 sığınmacı, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.<br>Birileri tarafından adacığa bırakıldığı tahmin edilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-04-23 13:28:52<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-