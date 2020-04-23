Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

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<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında bir adacıkta mahsur kalan 9 Afgan sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.<br>Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kaş açıklarındaki bir adacıkta mahsur kalan sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 1'i kadın, 1'i çocuk 9 sığınmacıyı bota alarak, Kaş Balıkçı Limanı'na getirdi. Burada Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 sığınmacı, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.<br>Birileri tarafından adacığa bırakıldığı tahmin edilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-04-23 13:28:52<br>

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