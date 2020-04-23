(Düzeltme) Antalya'da kasap, şarküteri, manav ve yufkacılar 4 gün boyunca kapalı

Antalya'da market ve bakkalların yanı sıra kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların 4 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.

Antalya'da Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 ve 24 Nisan tarihlerinde market ve bakkalların sabah 9'dan öğle 2'ye kadar açık olması kararlaştırılmıştı. Buna ek olarak market ve bakkalların yanı sıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:0014:00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmişti. Bu karar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından iptal edildi. Bu kapsamda kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların 2326 Nisan tarihleri süresince 4 gün kapatılmasına karar verildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kurulumuzun 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararının “Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:0014:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın kasap, şarküteri, manav ve yufkacıya gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,” ilişkin 11. maddesinin İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi, yetkili makamlarla yapılan istişareler ve ülke genelindeki uygulamalar doğrultusunda iptal edilmesine, söz konusu işyerlerinin (kasap, şarküteri, manav ve yufkacılar) 23.04.2020, 24.04.2020, 25.04.2020 ve 26.04.2020 tarihlerinde kapalı tutulmasına karar verildi" denildi.



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