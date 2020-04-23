Polisin minik Adem Efe'ye getirdiği polis kıyafeti anneyi gözyaşlarına boğdu Oğluna gelen hediyeyi gören anne gözyaşlarını tutamadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekibi, 6 yaşına giren Adem Efe’ye polis üniforması hediye ederek, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Adem Efe’nin annesi ise oğlunun hayalinin gerçekleşmesi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Ekibi bu sabah Adem Efe Çiftçi'nin (6) Merkez Mahallesi’ndeki evine gitti. Ekipler, baba Muhammed Çiftçi’den (33) Adem Efe’ye bir sürprizlerinin olduğunu ve Efe’yi aşağıya getirmesini istedi. Annesi ve kardeşiyle aşağıya inen Efe’ye ekipler, hayal ettiği polis kıyafetini hediye etti. Aldığı hediyeden sonra asker selamı veren Adem Efe, polislerin yaptığı sürprizden çok mutlu olduğunu söyledi.



"Polislerin getirmesi daha ayrıcalık oldu"

Çok mutlu olduğunu belirten anne Nazmiye Çiftçi, “Türk polislerine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Küçüklüğünden beri polis şapkası, polis elbisesi istiyordu. Biz de alabilirdik ama polislerin getirmesi daha ayrıcalık oldu. Çok teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Benim oğlumun bir hayalini gerçekleştirdiler. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.