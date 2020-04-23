Çocuklardan evden 23 Nisan klibi

Geçtiğimiz günlerde seslendirdikleri Micheal Jackson'un We are The World parçasıyla tüm Türkiye’ye evde kal mesajı veren Manavgat Belediyesi Çocuk Korosunun sevimli küçükleri bu kez de seslendirdikleri 23 Nisan Marşı ile gönüllere taht kurdu.

Söz ve müziğini Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu Şefi Tayfun Yılmaz, kurgusu Serkan Köse tarafından uzaktan ses ve video kayıt yöntemiyle hazırlanan “Yüce Armağan 23 Nisan” isimli marşı Manavgat Belediyesi Çocuk Korosunun 70 duyarlı miniği büyük bir coşkuyla seslendirdi. TBMM’nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı için özel olarak hazırlanan marş klibi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in sosyal medya sayfasında yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat'ımızdan ortaya çıkan bu anlamlı çalışmayı siz değerli halkımızla paylaşmaktan onur duyuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.

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