Hem muz hasadı yaptılar, hem 23 Nisan'ı kutladılar

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, muz bahçesinde çalışan işçiler üretime devam ederken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türk bayrakları eşliğinde kutladılar.<br>Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde, Cihan Özdemir'e ait muz bahçesinde hasat işi yapan işçiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sabah erken saatte hasada başlayan işçiler, muz dallarını kesip, araca koyduktan sonra Türk bayrağı açarak, 23 Nisan'ı kutladı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan işçilerden Ali Karabulut da şiir okudu. Ali Karabulut, "Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının iptal edilmesinden dolayı çocuklarımız evde olduğu için biz de 23 Nisan'ı muz bahçesinde kutlamaya çalıştık" dedi.<br>İşçi Bilal Görgülüer, "Sokağa çıkma yasağından dolayı 23 Nisan ve bu tür etkinlikler kısıtlama geldiği için çocuklarımız evde kutlamak zorunda kaldı. Biz de bunları bir nebze hatırlama adına muz bahçesinde kutladık. İşçi olduğumuz için bu yasağa pek fazla riayet edemedik. Yine de tedbirimizi elden bırakmıyoruz. Çocuklarımıza destek maksadıyla bahçede kutladık. Bütün öğrencilerimizin yanındayız vatanımızı çok seviyoruz" diye konuştu.<br>Muz bahçesi sahibi Cihan Özdemir de "Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafemizi koruyarak hem 23 Nisan'ımızı kutladık hem de üretimimize devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-04-23 16:23:08<br>

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