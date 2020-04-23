Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)

DHA

'GEZİCİ ORKESTRA' İLE KUTLAMA Antalya'da, Kepez Belediyesi'nce TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanamayınca belediye tarafından çocuklar için 'gezici eğlence' düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çalışması sonucu ilçenin tamamında 'gezici orkestra' ve müzikler ile kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda Başkan Tütüncü, meclis üyeleri ve partililer de yer aldı. 'Gezici orkestra' ve animatörler...

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)

<br>'GEZİCİ ORKESTRA' İLE KUTLAMA<br>Antalya'da, Kepez Belediyesi'nce TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanamayınca belediye tarafından çocuklar için 'gezici eğlence' düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çalışması sonucu ilçenin tamamında 'gezici orkestra' ve müzikler ile kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda Başkan Tütüncü, meclis üyeleri ve partililer de yer aldı. 'Gezici orkestra' ve animatörler de araçların üzerinde çocukları eğlendirdi. Başkan Tütüncü, otobüs içinde halkı ve çocukları selamlarken, TBMM'nin 100'üncü yılına ve çocuk bayramına değindi.<br>Başkan Tütüncü, sokağa çıkma yasağına rağmen kapılarının önüne çıkan çocuklara bayrak dağıttı. Kortejde marş ve siren çalınan iş makinelerine halk da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti. Bazı mahallelerde duran 'gezici orkestra' şarkılar çalarak, evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirdi.<br>Başkan Tütüncü, uzun zamandır çocukların evlerinde olduğunu belirterek, "Bambaşka bir heyecanı sokaklarda, caddelerde balkonlardaki çocuklarımızla buluşmak için paylaşıyoruz. Onlarla birlikte 100'üncü yıl coşkusunu ve heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli bayramlar birlikte vatan sevgisiyle zirveye taşındığı günlerdir" dedi.<br>'Gezici orkestra' gün boyunca Kepez'in mahallelerinde dolaşmaya devam etti.<br>100'ÜNCÜ YIL TIR'I İLE BAYRAM COŞKUSU<br>Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in, ilçe sakinlerine balkonların süslenmesi ve Türk bayraklarıyla donatılması çağrısı yapmasının ardından belediye ekipleri, dün ve bugün olmak üzere yaklaşık 40 bin Türk bayrağı dağıttı. Bayram coşkusunu evlere taşıyan Konyaaltı Belediyesi, 100'üncü yıl TIR'ında belediye orkestrasının çaldığı müzikler ve marşlarla evde kalan çocukların bayramını kutladı. Çocuklar, evlerinin camlarına astığı Atatürk, Türk bayrağı ve yaptığı resimlerle görsel şölen oluşturdu. Gezici TIR'ın çaldığı müziklere evlerinin camlarından, balkonlarından ve apartman önlerinden herkes, ellerindeki bayraklarla eşlik etti.<br>DESTEK GRUPLARI YOLLARDA<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyacı olanlara evlerinde yardım ediyor. Aksu ilçesinde Kaymakam Aydın Ergün, Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu Vefa Sosyal Destek Grup Başkanı Muammer Türkoğlu'nun başkanlık ettiği ekip, ilçede tüm mahalleleri gezerek ihtiyaçları soruyor. Maske, eldiven ve dezenfektan başta olmak üzere her türlü ihtiyaca anında cevap veren ekibe, ilginç istekler de geliyor. 65 yaş üstü bir kişi, Vefa ekibini arayarak, çok sevdiği şeftali ağacının yapraklarının kıvrıldığını belirterek, ilaç istedi. Ekipler de ilacı kısa sürede temin edip, getirerek ihtiyacı karşıladı.<br>ÇOCUKLARA EVİNDE BAYRAM SEVİNCİ<br>Bugün başlatılan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. Yasak nedeniyle dışarı çıkamayıp evinde bayram coşkusunu yaşayan çocuklara sürpriz etkinlik yapan ekipler, 23 Nisan doğumlu olan, Rüstem Cömertoğlu İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Neslihan Aydın ve gazi Yılmaz Güner'in 8'inci sınıf öğrencisi kızı Ceren'e pasta ve tablet hediye etti. Evlerinde ziyaret edilen Neslihan ve Ceren bu anlamlı günde dışarı çıkamadıkları için üzgün olduklarını ancak sürprizle mutlu olduklarını söyledi.<br>Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden Deniz İnan, kendilerine yapılan her türlü başvuruyu gece gündüz demeden değerlendirdiklerini, mutlaka çözüm bulduklarını ve bugün çocuklar için özel olarak sokaklarda olduklarını söyledi.Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-23 17:27:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef etti
YEREL HABERLER Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef ...
Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş
YEREL HABERLER Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş
Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları coşturdu 23 Nisan coşkusu balkonlara sığmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları ...
Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
(Görüntülü) Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi
Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim" "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış" "Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim" "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış ve yutarken gırtlağımı parçalayarak iniyor aşağıya"
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Bana nasıl ...
Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni Başkan Böcek Atatürk büstüne çelenk sundu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni Başkan ...
Konyaaltı 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
YEREL HABERLER Konyaaltı 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
Başkan Böcek ABİM’de vatandaş taleplerini cevapladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek ABİM’de vatandaş taleplerini cevapladı
Serada kenevir yetiştiren bekçi tutuklandı
YEREL HABERLER Serada kenevir yetiştiren bekçi tutuklandı
Hem muz hasadı yaptılar, hem 23 Nisan'ı kutladılar
YEREL HABERLER Hem muz hasadı yaptılar, hem 23 Nisan'ı kutladılar
Kepez’de 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Kepez’de 23 Nisan coşkusu
Alanya'da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Alanya'da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu
Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı/ Ek ...
Manavgat'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Karantinadak Demet: Otizme kafa atmış anneyim, Covid-19'dan korkmuyorum
YEREL HABERLER Karantinadak Demet: Otizme kafa atmış anneyim, ...
Çocuklardan evden 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER Çocuklardan evden 23 Nisan klibi
Polisin minik Adem Efe'ye getirdiği polis kıyafeti anneyi gözyaşlarına boğdu Oğluna gelen hediyeyi gören anne gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Polisin minik Adem Efe'ye getirdiği polis kıyafeti ...
Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
YEREL HABERLER Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
Elektrik akımına kapılan 8 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 8 koyun telef oldu
Kaçak defineciler önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak defineciler önce fotokapana sonra jandarmaya ...
(Görüntülü) Adem Efe'nin en büyük hayalini polisler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adem Efe'nin en büyük hayalini polisler ...
Antalyaspor’dan 23 Nisan’a özel antrenman
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan 23 Nisan’a özel antrenman

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X