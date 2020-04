Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir seranın kenarındaki boş araziye dikili 149 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirleri diktiği belirlenen komşu serada çalışan bekçi M.E. tutuklandı.<br>Manavgat'ın Örenşehir mahallesinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda, bir muz serası kenarında kullanılmayan alandaki böğürtlen dikenlerinin kesilerek yer açıldığı ve kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Kenevirlerin komşu muz serasından gizlice, sulandığı belirlendi.<br>Araştırmada kenevirleri, dikenin ise komşu muz serasında bekçilik yapan M.E. olduğu saptandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 149 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, sökülerek imha edildi.<br>Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-23 17:46:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.