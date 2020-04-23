Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef etti

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen enerji nakil hattının telleri altında kalan 8 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu.<br>Olay, Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Arazide otlayan Adil Atalay'a ait koyun sürüsünün üzerine yol kenarındaki ağaç elektrik direği devrildi. Enerji hattının telleri altında kalan 8 koyun ve 1 çoban köpeği akıma kapılarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileri geldi. Görevlilerin yaptığı incelemede, yol kenarında bulunan elektrik direğinin yanındaki tarlada kuru otların yakıldığı, bu sırada yangının yol kenarındaki otlara da sıçradığı, bu nedenle elektrik direğinin de içten içe yanarak yıkıldığı tespit edildi. Atalay, koyunlarının ve çoban köpeğinin telef olmasına neden olan tarla sahibinden şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-23 17:47:38<br>

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