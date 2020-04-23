Bakan Çavuşoğlu, koltuğunu şehit oğluna devretti

<br>Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle bağlandığı Antalya'da koltuğunu şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye (13) devretti.<br>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devretme geleneğini sürdürdü. Büyükelçilerle olan toplantılarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, toplantı arasında, Antalya'da oturan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'nin evine video konferansla bağlantı yapıp, koltuğunu temsili olarak devretti.<br>Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 3 gündür büyükelçi toplantılarını sürdürdüğünü belirterek, bugün de batı Afrika grubu büyükelçileriyle toplantı yaptıklarını aktardı. Makamını Taha Göktürk Nazilli'ye devreden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakanlık koltuğunu 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin oğluna devretmenin gururunu yaşıyorum" dedi.<br>Dışişleri Bakanlığı koltuğunu temsili olarak devralan Taha Göktürk Nazilli de mutluluğunu dile getirirken, şöyle dedi:<br>"Bu en güzel günde sizinle konuştuğum için çok mutluyum. Bugünü Atatürk biz çocuklara armağan etti. Bugün Meclisimizin de 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Mutluyuz ve gururluyuz. Dışarı çıkamıyoruz ama evde bayramı coşkuyla kutlayacağız. Saat 21.00'de balkona çıkacağız elimizde bayraklarla" diye konuştu.<br>Şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla büyükelçilere de çeşitli sorular yöneltti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da sorular üzerine şöyle konuştu:<br>"Girişimci ve insani dış politikamızı, bugüne kadar etkin şekilde tüm dünyada yürüttük. Özellikle bugün Afrika kıtasında girişimci, insani dış politikamız çok yer buldu. Bu politikamızı başarılı şekilde sahadan yürüten büyükelçilerimiz hattalar. Sizlerin talimatlarını bekliyoruz. Ankara'da bakan yardımcılarımız da hatta. Hepimiz bugün Dışişleri Bakanı olarak sizlerin talimatlarını bekliyoruz. Bugün gururla bakanlığı size devrediyorum. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyor. İşimiz kolay değil. Vatan ve millet aşkıyla sizlerin talimatıyla bizler çalışmaya devam edeceğiz."<br>Taha Göktürk Nazilli, görüşme sonunda büyükelçilere sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye ederek, "Evde kalalım hayat eve sığar" mesajı verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK<br>2020-04-23 19:06:08<br>

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