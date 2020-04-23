Antalya'da muhtardan ses sistemli 23 Nisan coşkusu Muhtarlık binasından yaptığı müzik yayınıyla 3 mahalleyi birden coşturdu Balkona çıkan, sokağa inen vatandaşlar muhtarlık ses sisteminden çalan marşlarla büyük coşku yaşadı Havai fişek gösterisi de coşkuyu ikiye katladı

Antalya’da Göçerler Mahallesi Muhtarı Nadir Doğan, ses sistemi ile çaldığı parçalarla çocuklara farklı bir 23 Nisan coşkusu yaşattı. Sosyal mesafe kuralını uygulayarak sokağa inen büyük küçük herkes havai fişek gösterisi eşliğinde saat 21.00’da İstiklal Marşı’nı okudu.

Bu yıl yeni tip Korona virüs(Kovid19) nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaları kapsamında tüm vatandaşları saat 21.00’da balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti. Bu çağrının ardından Antalya’da günler öncesinden süslenen balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Saat 21.00 gösterdiğinde büyük ve küçükler saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Nadir Doğan, çocukların ve vatandaşların coşkusunu arttırmak için farklı bir etkinlik yaptı. Muhtarlık binasından 23 Nisan’a özel parçalar çalan Doğan, bunu mahallenin belirli noktalarındaki ses sistemi aracılığıyla tüm evlere ulaştırdı. Yaklaşık 15 bin kişiyi coşturan muhtar Doğan’ın çaldığı marşlara çocuklar, evlerindeki balkonlara çıkarak ellerindeki bayraklarla eşlik etti. Hep bir ağızdan şarkılar söyleyen çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Sosyal mesafeyi koruyarak sokağa inen büyük küçük herkes ellerinde bayraklarla coşkularını ikiye katladı. Bir babanın bir 2 aylık bebeğiyle etkinliklere katıldığı görüldü.



Ses sistemiyle coşku yaşattı

Muhtar Nadir Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çok önemli olduğunu ve bu yıl korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlama yapamadıklarını belirtti. Evlerinde olan çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatmak için bir çalışma yaptıklarını kaydeden Doğan, “Muhtarlığımızdan ses sistemi aracılığıyla sokaklarımız yayın yaptık. Merkezde tek sistemi olan mahallede bizdik, bunun avantajını kullandık. Vatandaşlarımızı sokağa çıkmamaları için uyarmıştık ama yine dayanamadılar. Sosyal mesafelerini korudular. Muhtarlıktan yayın yaparak saat 21.00'da İstiklal Marşı’mızı söyledik. Güzel bir etkinlik oldu. 3 mahalle dahil 15 bin kişiye ulaştık. Onlara bu coşkuyu yaşattığımız için mutluyuz” dedi.



Oğluyla indi

3 yaşındaki oğlu Nasri Emir ile sokağa inen Mehmet Kapçan, “Evde kalıyoruz. Bugün oğlumla bayramı kutlamak için sokağa indik. Tüm ulusumuzun bayramı kutlu olsun. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları korumamız gerekiyor. Bu sene böyle geçecek, seneye kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

Bu yıl Korona virüs nedeniyle okulda kutlama yapamadıklarını belirten Gülsüm Naz Onay, böylede eğlendiklerini keyif aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Müjgan Ebru Aytekin, bu şekilde de kutlama yapılmasının güzel olduğunun altını çizerek, “Herkes evinin penceresini ve balkonunu bayraklarla donatması iyiydi. Böylede güzel oldu. Atatürk’e bu bayramı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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